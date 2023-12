"Il partigiano Santiago": ad Alassio la presentazione nel centenario della nascita di Italo Calvino

Mercoledì 6 dicembre alle ore 17 presso l'Auditorium “R. Baldassarre” della Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio si svolgerà la presentazione del volume Italo Calvino. Il partigiano Santiago, scritto da Daniela Cassini e da Sarah Clarke Loiacono (Ed. Fusta, 2023).

L'incontro è organizzato da A.N.P.I. Sez. Alassio-Laigueglia con il patrocinio del Comune di Alassio nel centenario della nascita di Italo Calvino, e vedrà la partecipazione di una delle autrici, Daniela Cassini, intervistata dal giornalista e scrittore Daniele La Corte. Porterà un saluto istituzionale il Presidente di ISRECIM Giovanni Rainisio.

A cento anni dalla nascita di Italo Calvino le autrici hanno costruito la trama del volume Italo Calvino. Il partigiano Santiago intorno all'esperienza diretta e vitale vissuta dallo scrittore nella Resistenza, che si svolse nei boschi e nel paesaggio che poi lo accompagneranno per sempre, come dimostra l'insieme delle sue opere. Alla lotta di Liberazione Calvino diede un contributo originale come narratore, testimone e interprete che lo eleva ai vertici della letteratura nazionale della Resistenza, con Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, Elio Vittorini, Primo Levi e Luigi Meneghello. In questo libro antologico vengono evocate le sue parole perfette, la sua capacità di cogliere il reale e insieme la visione, nella ricerca costante del senso "di ciò che appare e scompare". Documenti, fotografie, scritti d'archivio, approfondimenti, inediti a corredo dell'opera raccontano di giovani vite, storie politiche e umane della generazione degli anni difficili, scorci di biografie che parlano di impegno per la libertà e la giustizia, per l'affermazione di una civiltà progredita dal punto di vista politico, sociale, economico, culturale.



Ingresso libero