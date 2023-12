Murialdo, il sindaco Pronzalino "scarica" il consigliere Gagliardo: "Idee strampalate alle quali vorrebbe che la maggioranza si inchinasse"

"Spiace constatare che esiste ed è diffusa una non conoscenza delle regole che vigono nella Pubblica Amministrazione e si continui a sostenere che gli importi dei lavori 'potrebbero essere impiegati per altri fini'. Ovviamente si tratta di una panzana in quanto i finanziamenti sono finalizzati ad opere specifiche e dettagliate e, per legge, non possono essere impiegati altrimenti, pena la revoca. Quanto poi a mettere in discussione interventi di manutenzione straordinaria su strade bianche davvero siamo al ridicolo perchè le stesse senza opportuni interventi diventerebbero corsi d'acqua se non regimentate con cunette adeguate e deviatori dei flussi piovani. In particolare i progetti sono frutto di tecnici specializzati nel settore e non mi risulta che il consigliere Gagliardo sia un geologo, ingegnere o tecnico forestale"

Giacomo Pronzalino, sindaco di Murialdo, replica così alle considerazioni del consigliere Guido Gagliardo.

"Quanto poi fare proclami in consiglio, gli stessi possono più opportunamente essere inviati all'amministrazione non essendo da quello che poi ha riportato attinenti ai punti all'Ordine del Giorno come rilevato in Consiglio - prosegue il primo cittadino - Per la non condivisione ci sarebbe da ricordare che lo stesso non aveva condiviso il ripristino della tinteggiatura dei servizi igienici (sic!), in condizioni vergognose, del Palazzetto dello sport che grazie ad un benefattore erano stati messi a norma e ripuliti con una tinteggiatura giallo pastello che a suo dire doveva essere raschiata e rifatta in colore bianco! Non avendo proceduto a questo insano intervento aveva promesso di non collaborare più, cosa poi avvenuta. Opere inutili e spreco di denaro pubblico non condividendo le scelte di giunta e degli altri consiglieri di maggioranza denotano la non conoscenza delle procedure per l'acquisizione dei bandi e non secondariamente una idea della democrazia anche interna alla maggioranza di cui faceva parte che dovrebbe, secondo lui, inchinarsi alle sue strampalate idee".

"Votare poi contro, senza neppure astenersi, con i membri della lista che alle ultime elezioni è stata battuta, è un salto moralmente pesante da comprendere che la popolazione difficilmente potrà avvallare avendogli dato la possibilità di essere consigliere nella Lista Uniti per Murialdo-Sindaco Pronzalino e non quella dell'ex sindaco" ha infine concluso il primo cittadino.