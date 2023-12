Piana Crixia accende il Natale: l'8 dicembre l'inaugurazione del presepe contadino

Si avvicina l'attesissimo momento dell'inaugurazione del presepe contadino di Piana Crixia, un evento che segna il culmine della tradizionale sagra del torrone e rappresenta uno dei momenti più suggestivi della stagione natalizia nella località valbormidese.

Il programma prevede una serie di eventi coinvolgenti che sapranno intrattenere grandi e piccini: alle ore 14 un momento imperdibile per i bambini sarà il giro in carrozza alla casa di Babbo Natale, un'esperienza coinvolgente organizzata in collaborazione con il circolo ippico DoubleC. Non mancheranno inoltre il mercatino dei prodotti tipici del territorio, dove si potranno scoprire le prelibatezze locali, il Pozzo di San Patrizio curato dai ragazzi della parrocchia, la preparazione del torrone seguendo le tradizioni Pianesi e la distribuzione di vin brulè, dolci e frittelle, autentiche delizie per il palato.

Alle 16 i cuori si riempiranno di gioia con i canti natalizi eseguiti dai bambini della parrocchia e l'inaugurazione della terza edizione del presepe contadino. Alle ore 17 uno dei momenti più emozionate: l'accensione dell'albero di Natale e il lancio dei palloncini contenenti le letterine dei bambini dirette a Babbo Natale. Alle 19 apericena (per prenotazioni entro il 6 dicembre chiamare Monica al 3401757796 o Renato al 3771591477). A seguire coinvolgente tombola di Natale.

Durante l'evento sarà possibile acquistare il calendario del presepe contadino. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza all'associazione Diversaventevb, un gesto di generosità verso coloro che ne hanno bisogno e un'opportunità per contribuire alla solidarietà.

Il calendario sarà disponibile per l'acquisto durante l'intero mese di dicembre presso le attività commerciali di Piana Crixia, offrendo a tutti la possibilità di portare a casa un pezzo di questa straordinaria tradizione e sostenere una nobile causa.

In mattinata, alle ore 10, verrà celebrata la santa messa nella cappella in località Praie.