Alassio, i gelati floreali di Perlecò regalano un'esplosione di colori e sapori unici

Da Perlecò prosegue l’interessante programma di degustazioni, con prodotti del territorio in abbinamento con vini selezionati. In un momento in cui la ricerca della qualità e della provenienza dei prodotti è sempre più importante, la gelateria Perlecò conferma la sua scelta di mettere al centro della sua produzione i prodotti locali.

Con questa iniziativa il pubblico potrà scoprire e apprezzare un'attività artigiana, che rispetta il territorio e le sue risorse, degustando i sapori unici di gelati preparati con eccellenze locali e conoscerne i produttori.

Dopo il successo delle prime due giornate domenica 10 dicembre alle ore 15.00 sarà ospite della gelateria alassina l’azienda Tastee.it, che produce succhi, composte e salse utilizzando fiori eduli.

Le produzioni di Tastee.it sono sempre più ricercate ed apprezzate da chef e pasticceri per la filiera corta, tutta italiana, il basso impatto ambientale e la garanzia di qualità e di benessere.

Sarà quindi l’occasione ideale per scoprire nuovi gusti floreali fra cui due autentiche eccellenze, il sorbetto “Begonia”, e il gelato “Fior di Begonia”. Questi due prodotti hanno ottenuto da pochi giorni il riconoscimento della De.Co. da parte del comune di Alassio, che si conferma come la capitale della cucina con i fiori eduli, di cui ospita il festival nazionale.

“Per quanto riguarda Il sorbetto “Begonia” e il gelato “Fiordibegonia” – spiega l’Assessore Franca Giannotta – l’importante certificazione ha potuto essere ottenuta tenendo conto della coltivazione della begonia nei meravigliosi Giardini di Villa Pergola e nei giardini comunali di Alassio, dello storico utilizzo alimentare della stessa, nonché della lunga tradizione di produzione artigianale del gelato diffusasi nella città con lo sviluppo del turismo. È una bella soddisfazione l’inserimento di questi prodotti nell’elenco delle eccellenze della gastronomia alassina, anche tenendo conto del legame delle ricette alla begonia con il Festival della Cucina dei Fiori che si tiene in primavera ad Alassio”.

Durante la degustazione, i partecipanti avranno la possibilità di scoprire tutti i segreti, che si celano dietro la produzione di gelato artigianale e di assaggiare una selezione dei migliori gusti di gelato realizzati esclusivamente fiori eduli dell’azienda Tastee-it.

Ma per rendere ancora più speciale questa esperienza, i gelati saranno abbinati con vini provenienti dall’azienda agricola Dell’Erba e Cantina Deperi. Proponendo i migliori abbinamenti per esaltare i sapori del gelato e offrire un'esperienza sensoriale completa.

L’appuntamento è presso la gelateria Perlecò in Passeggiata Dino Grollero, 20/21, ad Alassio. Per info e prenotazioni telefono 329 687 3361.