Savona, la facciata di Palazzo Gavotti è libera dai ponteggi. Il sindaco: "In primavera verrano effettuati gli ultimi interventi"

"Finalmente è stata liberata dai ponteggi la facciata di Palazzo Gavotti che torna a mostrarsi, fresca di restauro, in tutta la sua bellezza".

A dirlo è il sindaco di Savona Marco Russo dopo che per anni erano presenti sull'edificio savonese i ponteggi da più di tre anni. Dopo la scopertura dell'orologio il palazzo è di nuovo visibile ai savonesi che si chiedevano da tempo quando i lavori sarebbero stati conclusi.

"Abbiamo fatto in modo che gli ultimi lavori, che sono durati più tempo del previsto, terminassero prima delle feste, perché piazza Chabrol fosse più attrattiva per i cittadini, ma anche per i turisti in visita a Savona tra Natale e Capodanno - prosegue il primo cittadino savonese - In realtà i lavori nel Palazzo non sono finiti al 100%, in primavera sarà necessario montare alcuni trabattelli per compiere gli ultimi interventi, ma saranno molto meno invasivi rispetto ai teli e ai ponteggi che hanno coperto la facciata di questo gioiello seicentesco per così tanto tempo".