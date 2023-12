Alassio: successo per l’incontro con Barbara Ronchi promosso dalla Rocca della Fidapa sul Natale (Foto e video)

L'incontro promosso dalla Fidapa di Alassio, con l'esperta di galateo sulla storia e tradizioni natalizie è stato un vero e proprio successo, caratterizzato da un grande interesse da parte del pubblico.

La sala gremita di persone desiderose di approfondire questo argomento così affascinante e fra queste anche il sindaco, Marco Melgrati. L'esperta, con la sua conoscenza approfondita e la sua passione contagiosa, sollecitata dalle domande del giornalista Claudio Porchia è riuscita a coinvolgere il pubblico fin dal primo momento.

Attraverso un discorso appassionato e coinvolgente, ha trasportato tutti in un viaggio attraverso le tradizioni natalizie di diverse culture e epoche storiche. Non solo storia, ma anche i preziosi consigli di chi dell’arte del ricevere ha fatto una professione, e che ha svelato i segreti dell’addobbare casa, del comporre un menu che tenga conto della tradizione e insieme dei gusti gastronomici più attuali, dello scegliere i regali “giusti” per non confondere gli amici con i conoscenti non intimi, i colleghi con i parenti, le persone verso cui siamo in obbligo con quelle a cui ci lega una cordiale frequentazione. E ancora: scegliere un dress code adeguato quando ospitiamo o siamo ospiti a casa d’altri, e trovare le parole giuste per inviare auguri e accompagnare regali. Tutto ciò, senza cadere nell’equivoco del “per fare bella figura bisogna spendere tanto” perché l’eleganza (per fortuna!) non dipende dal conto in banca.

A questo link potete rivedere l’incontro.

“Ringrazio tutti i partecipanti per l'entusiasmo e l'interesse dimostrato ai temi dell’incontro – dichiara Cinzia Salerno, presidente della FIDAPA di Alassio e Consigliere per le Pari Opportunità – ed in particolare l'esperta di galateo, Barbara Ronchi della Rocca, che ci ha offerto una preziosa occasione per riflettere sul significato del Natale e per approfondire le radici culturali che rendono questa festività così speciale. Le sue risposte sono state esaurienti e ricche di dettagli, dando soddisfazione alla curiosità di tutti i presenti. Come Fidapa siamo orgogliosi di aver offerto alla cittadinanza ed agli studenti una grande occasione per conoscere la storia e le tradizioni natalizie”.