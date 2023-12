Finale, 100mila euro per le famiglie in difficoltà: un nuovo bando per affitti, bollette e spese condominiali

Ammonta a 100mila euro, provenienti da risorse proprie del bilancio comunale, la dotazione complessiva che il Comune di Finale Ligure ha voluto dedicare a una nuova misura di sostegno rivolta in particolare alle famiglie residenti nel comune costiero in maggiori difficoltà economiche.

Queste, ossia quelle con ISEE fino a 15mila euro, potranno presentare, fino al prossimo 9 febbraio 2024, domande per avere tre tipi di bonus: uno legato agli affitti, uno per il pagamento delle utenze domestiche (riscaldamento, gas, acqua, energia elettrica) e uno per far fronte alle spese condominiali.

Ad accedere ai tre bonus potranno essere i residenti a Finale (sia italiani sia stranieri con regolare permesso di soggiorno) con difficoltà nei pagamenti relativi all'anno in corso, ossia al 2023. Per quanto riguarda le utenze domestiche, tra i requisiti vi è quello di aver provveduto almeno a un pagamento parziale delle stesse; tra i parametri (consultabili nel file in allegato o sul sito del Comune) per gli altri due tipi di bonus, anch'essi a fondo perduto, non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a 9mila euro.

Tutti i bonus saranno modulati, nella loro erogazione, a diverse fasce di reddito: da 0 a 6mila euro, da 6mila a 12mila euro e, infine, da 12mila a 15mila euro. Queste determineranno le diverse quote base che vanno, nella fascia di reddito più bassa, dai 200 euro del "bonus condominio" agli 800 euro del "bonus affitto" per passare alle fasce più alte per le quali le quote base varieranno rispettivamente dai 100 ai 400 euro. A queste andranno applicate diverse aggiunte in base a determinati parametri quali il numero dei componenti del nucleo familiare e, per quanto riguarda le utenze, in base all'età degli stessi.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande, gli interessati potranno compilare i relativi moduli (separatamente per ogni tipo di bonus a cui si è interessati) scaricabili dal sito istituzionale o ritirabili presso l'atrio del municipio di via Pertica 29, e consegnarli via posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunefinaleligure.it, a mezzo PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it oppure a mano presso l'Ufficio Protocollo al primo piano del palazzo comunale da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17.