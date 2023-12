La scuola media di Leca intitolata ad Artemisia Gentileschi: il nome scelto da alunni e alunne

Durante lo scorso anno scolastico i ragazzi e le ragazze hanno affrontato, infatti, un progetto di educazione civica che li ha impegnati in riflessioni che hanno riguardato diverse tematiche, tutte riconducibili a valori importanti. Si è parlato di educazione ambientale, di parità di genere, di eco sostenibilità e molto altro. Al termine del percorso, i ragazzi hanno proposto circa 50 nominativi quali “candidati ideali” per l’intitolazione della scuola. Una netta maggioranza ha votato la figura di Artemisia Gentileschi.

Artemisia Gentileschi, nata l'8 luglio del 1593, è un'icona simbolo del femminismo, una donna che si è ribellata allo stupro subito portando il proprio carnefice in tribunale. Fu torturata ed oggetto di maldicenze e pettegolezzi, nonostante questo continuò a lottare e a non arrendersi mostrando tutto il suo talento come pittrice e artista.