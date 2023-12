Savona, firmato il protocollo d'intesa tra Comune e Binario Blu per la riqualificazione dell'area

Il sindaco Marco Russo e Fabrizio Barbano, presidente del cda della società Binario Blu,hanno firmato un protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'area di Piazza del Popolo, di proprietà di Binario Blu.

"Con la firma inizia la sfida- spiega il sindaco Russo - completare urbanisticamente il centro ottocentesco e riportare la vita in un'area centrale e dalle grandi potenzialità, ma incompiuta, senza identità, per questo soggetta a degrado. Il documento prevede un tempo di sei mesi per verificare se, sotto un profilo urbanistico, edilizio, idraulico ed economico, sia sostenibile l'idea di realizzare un Palaeventi per gare indoor, concerti o congressi".

"Naturalmente questo non esclude affatto che nell’area dovrà collocarsi anche un parcheggio dì servizio sia per la città che per la nuova struttura: ma di questo ne parleremo quando saranno fatte tutte le verifiche di fattibilità".

L’accordo prevede anche due opere immediate: la realizzazione dei lavori di ampliamento del letto del Letimbro dal ponte di Santa Rita e l’utilizzo di una porzione dell’area adiacente il tribunale per ampliare temporaneamente il parcheggio di piazza del polpo. In questo modo otterremo un ulteriore risultato, ossia compiere i primi passi nel senso del miglioramento e del decoro della porzione di terreno confinante con via Luigi corsi , attualmente molto degradata.

"Ripulire l'area e riaprire un varco che conduca fino al parcheggio di piazza del Popolo - conclude Russo - che verrà ingrandito e reso più sicuro, darà fin da subito un segnale importante: dopo tanto tempo qualcosa comincia a muoversi anche in questa zona, una delle più delicate della nostra bella città".