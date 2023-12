Storico teatrino di via Delfino a Celle: il Comune cerca foto per creare un archivio

Il Comune di Celle Ligure alla ricerca di foto dell'interno e all'esterno dello storico teatrino parrocchiale di via Delfino.

La costruzione del teatrino, dove ora sono presenti i giardini vicino alla storica statua di Mosè e alla rotonda/pista di pattinaggio, fu completata nel 1912 e fu demolito nella prima metà degli anni ottanta.

L'amministrazione vuole quindi raccogliere immagini per dar vita ad un vero e proprio archivio fotografico.

"Ricerchiamo le foto del teatro e se le persone hanno piacere di donarle vorremmo inserirle nell'archivio citandoli - dice il sindaco Caterina Mordeglia - Se ritengono anche foto di famiglia che ritraggono immagini di Celle. Vogliamo iniziare a fare un archivio fotografico e ad oggi ci hanno donato una foto i fratelli Pierangelo e Giambattista Arecco (scattate da zia Giuseppina e Teresa Arecco)".

Per recapitare le immagini si possono portare nel Palazzo Comunale o inviarle via mail all'indirizzo sindaco@comune.celle.sv.it.

Nei mesi scorsi sono stati trovati nel magazzino comunale otto storici medaglioni che appartenevano proprio alla balaustra della galleria del teatrino e l'amministrazione ha deciso di affidare l'incarico per il restauro.

Questi dipinti murali raffigurano personaggi illustri cellesi, come Papa Sisto IV, il Vescovo Raffaele Biale, il Senatore Federico Colla, il ministro Federico Pescetto, il magistrato Giovanni Battista Poggi, lo scultore Pietro Costa, il padre Basilio Boggiero e il Vicario Apostolico Francesco Saverio Pescetto.

Le opere presentano una struttura lignea costituita da travetti incrociati che costituivano l’elemento portante della balaustra, ciascuna misura circa 72 cm x 72 cm e in alcuni pannelli si riscontrano frammenti di laterizio e pietre provenienti dalle porzioni di muratura demoliti.

Gli otto medaglioni necessitano di un accurato restauro e che sui pannelli si riscontrano fenditure e crepe che interessano tutto lo spessore dello strato di intonaco. Inoltre i manufatti presentano un colore bianco che scontorna, sormontando il medaglione dipinto.

Le opere sono state visionate dall’architetto Luisa Mezzano, restauratrice che opera nel settore della conservazione delle opere d’arte, per determinare l’entità dell’intervento da effettuare. Il Comune di Celle Ligure intende quindi recuperare i medaglioni murali con lo scopo di collocarli in un ambiente idoneo che li valorizzi e li renda fruibili dalla comunità e avrebbe quindi deciso di collocarlo al piano terra del Centro Socioculturale dedicato al pittore Raffaele Arecco di Via Avogadro.

Lo scorso 10 ottobre alla presenza di Francecsa De Cupis, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Liguria, del Sindaco Caterina Mordeglia e della restauratrice Mezzano, si è svolto un sopralluogo nella sala dove troveranno una ricollocazione le opere.