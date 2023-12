Albisola, chiusa temporaneamente la galleria pedonale in direzione Celle

La galleria pedonale "Santa Maria Giuseppa Rossello" ad Albisola Superiore nel tratto finale del lungomare in direzione Celle, è stata temporaneamente chiusa per l'espletamento di un intervento urgente per la rimozione delle parti metalliche pericolanti.



"Verrà comunicata la riapertura al termine dell'intervento" dicono dal comune albisolese.

Ad inizio mese il sindaco Maurizio Garbarini aveva firmato un'ordinanza di interdizione della struttura di sostegno della balconata presente sulla passeggiata in località Torre.



Gli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati lo scorso 3 e 5 novembre avevano creato diverse situazioni di criticità nella zona litoranea e soprattutto nell’area della passeggiata pubblica a mare “E. Montale" principalmente nell'area interdetta.



"Considerato che tale situazione di criticità determina la necessità di eseguire con urgenza la messa in sicurezza delle funzionalità nell’interesse esclusivo dell’ente di evitare qualsiasi forma di danno e persone o cose - veniva spiegato nell'ordinanza - Si ritiene necessario interdire al pubblico l’utilizzo della porzione della struttura di sostegno della balconata sita sulla passeggiata in località capo Torre e procedere ad individuare soluzioni tecniche necessarie possibili a ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza del costone interessato dall’evento".