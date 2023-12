Finale, ponte sul Pora tra Borgo e la Sp490: scelto il progetto, il costo sui 6 milioni

Un'opera della quale si parlava dagli anni '80, entrata spesso nel libro dei sogni di diverse amministrazioni ma anche di tanti gruppi candidatisi a guidare il Comune di Finale Ligure, auspicata dagli automobilisti. Ora toccherà lo studio "Pier Currà Architettura srl" di Cesena progettarlo per far sì che si possa trasformare in qualcosa di tangibile.

Parliamo del ponte sul Pora tra Borgo e la Sp490 all'altezza circa dell'incrocio tra via Dante, via delle Vecchie Mura e via Generale Arnaldi, che dovrebbe collegare le due arterie viarie finalesi per il quale tra la fine dell'estate e l'autunno del 2022 era stato lanciato un Concorso di Progettazione, vinto proprio dallo studio romagnolo.

Entusiasta il primo cittadino Frascherelli: "Un'opera pubblica dai molti risvolti positivi in termini funzionali di traffico. A beneficiarne sarà l’intero comprensorio non solo la nostra città: la vallata Pora e la vallata Aquila avranno un ottimo riscontro in termini di viabilità. Un'infrastruttura che si sogna da decenni, invocata dalla lista di Pier Paolo Cervone e finalmente avviata da questa Amministrazione".

Con questo risultato il professionista vincitore si aggiudica gli incarichi professionali per avviare la fase di progettazione cui seguirà l’iter autorizzativo.

"Vista l’importanza dell’opera - aggiunge Andrea Guzzi, l’assessore che sta seguendo l’intervento in oggetto con grande convinzione - si dovrà tentare di attrarre risorse sovracomunali per concretizzare il tutto nei prossimi anni. Ovviamente un ponte che sarà sostitutivo rispetto al ponte di ferro e che risolverà anche problemi al traffico cittadino non solo extraurbano". Il costo dell'opera, nella progettazione scelta, sarà di circa 6 milioni.

"Insieme alla riqualificazione di via Dante (in fase di appalto) e a quella di via Brunenghi, rappresenta una delle più importanti e significative opere pubbliche della città. Infrastrutture viarie, sistema di parcheggi e riqualificazioni dei nostri centri urbani sono alcune delle parole chiave strettamente collegate al nostro turismo. E su questo stiamo lavorando da tempo come gruppo civico e daremo importanti riscontri nei prossimi mesi per iniziare a raccontare alla città il contenuto del nuovo progetto politico" commenta ancora il vicesindaco.

"E’ tutto parte di un sistema utile e necessario alla crescita di Finale Ligure e del suo comprensorio; in questi ultimi anni molto è stato fatto ma molto altro si potrà e dovrà fare. Le idee e le strategie per me sono chiare. I prossimi anni saranno decisivi per un ulteriore crescita di posizionamento della nostra destinazione nel panorama internazionale" conclude il vice sindaco già proiettato alle prossime elezioni amministrative.