DGA Group Italia Annuncia Espansione e Innovazioni per il 2024, con la trasformazione di DGA Service e la nascita di DGA Capital

DGA Group Italia, una realtà imprenditoriale di rilievo nel panorama italiano, guidata da Enrico De Gregorio, che ha costruito la sua reputazione offrendo servizi di eccellenza nel settore del noleggio a lungo termine, annuncia grandi novità per il 2024.

Con radici ben salde nella tradizione e uno sguardo costante verso l'innovazione, la holding ha saputo distinguersi per la sua versatilità e per la capacità di adattarsi e anticipare le esigenze di un mercato in costante evoluzione.

In un periodo di significativa crescita e di cambiamenti strategici, DGA Group Italia è lieta di annunciare una serie di iniziative che segneranno un ulteriore passo avanti nella sua storia di successo. Queste iniziative includono l'espansione dei servizi, il lancio di nuove sussidiarie e un’importante trasformazione aziendale.

Il primo grande annuncio riguarda l'incorporazione della storica carrozzeria e officina di famiglia nel Gruppo, ora rinominata DGA Service. Questo ampliamento non è solo un omaggio alle radici dell'azienda, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella diversificazione dei servizi.

"L'integrazione di DGA Service rafforza la nostra offerta e ci consente di fornire soluzioni più complete e integrate”, commenta Enrico De Gregorio, amministratore delegato.

Nel 2024, DGA Group Italia costituirà DGA Capital - Investment & Insurance, una nuova sussidiaria focalizzata su operazioni finanziarie e servizi assicurativi. "Questa nuova avventura rappresenta un'opportunità entusiasmante per espandere la nostra influenza in nuovi settori. DGA Capital sarà un punto di riferimento nel panorama finanziario e assicurativo italiano”, spiega De Gregorio.

Il terzo ed importantissimo punto sarà la trasformazione di DGA Group Italia da srl a Società per Azioni (S.p.A.), un segno importante della sua crescita e del consolidamento del ruolo di capogruppo.

"Questa evoluzione riflette la nostra aspirazione a essere leader nei settori in cui operiamo e la fiducia nelle nostre strategie future”, afferma De Gregorio.

Il 22 dicembre si svolgerà un importante evento aziendale del Gruppo che sarà l’occasione per condividere i dettagli sulle nuove iniziative e per dare nuovi dettagli sulla futura governance dell'azienda.

“Siamo ansiosi di svelare i piani che plasmeranno il futuro di DGA Group, e siamo convinti che il nostro magnifico Team di lavoro sarà ancora una volta l’asset più importante per la nostra crescita”, anticipa De Gregorio.

Guidata, nel vero senso della parola, con una instancabile passione da De Gregorio, DGA Group Italia si prepara così ad un importante anno, sempre miscelando innovazione nel campo della mobilità, impegno e un focus incondizionato sul welfare dei propri dipendenti. https://www.dgagroupitalia.it/

* * *

DGA GROUP ITALIA è un'azienda leader nel settore del noleggio a lungo termine, fondata nel 2009 da Enrico De Gregorio. L'azienda offre una vasta gamma di servizi di mobilità nel settore automotive, rivolti a grandi, piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati. Con sede a Torino, Milano e Forte dei Marmi, DGA GROUP ITALIA è riconosciuta come uno dei principali attori del settore e ha ricevuto numerosi premi, tra cui il titolo di "Prima Agenzia di Brokeraggio in Italia" assegnato da Leasys.