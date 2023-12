Cengio, si dimette il consigliere Davide Costa: al suo posto Cinzia Stenca

E' stato convocato per mercoledì 20 dicembre il Consiglio comunale di Cengio. Tra i punti all'ordine del giorno, undici in totale, la surroga del consigliere comunale di maggioranza Davide Costa, dimissionario per motivi personali.

Il suo posto verrà preso da Cinzia Stenca che entrerà nel parlamentino cengese assumendo la delega ai Servizi Sociali. Simone Odella, il primo dei non eletti, ha rifiutato per motivi lavorativi.

Parallelamente, la delega alla Polizia Locale passerà all'assessore Lorenza Rinaldi, mentre il consigliere comunale Andrea Cavalleri, assumerà la delega allo Sport.