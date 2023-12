Savona, dal Circolo operaio Bogliani e dal Cral del porto arrivano i giochi di Natale per i bambini

Anche quest’anno i volontari del Circolo Operaio “Antonio Bogliani” di Savona, con la collaborazione de Cral del porto, hanno organizzato la raccolta di giochi e libri per bambini.La distribuzione dei giocattoli e dei libri verrà fatta venerdì 22 dicembre presso il Salone di Villa Cambiaso, via Torino 10, Savona, dalle ore 10 in poi.

I volontari ringraziano la famiglia Vintera che per il quarto anno consecutivo ha concesso l’utilizzo del Salone e le signore Olivia e Vanessa che hanno messo a disposizione il locale per la raccolta e la sanificazione dei giochi.

"Questa iniziativa e diventata consuetudine grazie al lavoro di tanti volontari e al contributo di centinaia di famiglie – dicno gli organizzatori della raccolta - che donando un gioco a chi ne ha più bisogno, testimoniano la solidarietà e con un atto concreto il rifiuto verso l’indifferenza e l’individualismo".