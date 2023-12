Funivie, consegnate 17 borse di studio "Isidoro Bonini" e 13 premi di anzianità venticinquennale

Si è tenuta presso la Sede di Savona dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale la tradizionale premiazione durante la quale sono state consegnate le borse di studio in favore dei figli di dipendenti che si sono distinti per i risultati conseguiti negli anni accademici 20/21 e 21/22 (studenti universitari) e anni scolastici 21/22 e 22/23 (studenti delle scuole medie superiori e triennali legalmente riconosciute).

Sono stati, inoltre, premiati 13 lavoratori che hanno raggiunto i 25 anni di anzianità di servizio nel compendio Funivie-San Giuseppe.

I ragazzi e le ragazze premiati, in totale 17, sono stati valutati in base ai risultati ottenuti nel corso del loro percorso scolastico ed hanno ricevuto come borsa di studio una somma in denaro che consiste in 350/450 euro nel caso degli studenti universitari e 150 euro, per gli studenti delle scuole medie e superiori.

Gli studenti e i dipendenti sono stati premiati dal Commissario straordinario dell’AdSP e della Gestione Funive-San Giuseppe di Cairo, Paolo Piacenza e da Marco Bogliacino, direttore di Esercizio, alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto di Savona CV Giulio Piroddi, dell’assessore all’Educazione alla cittadinanza attiva del comune di Savona Gabriella Branca e del vice sindaco del comune di Cairo Montenotte, Roberto Speranza.

Di seguito l’elenco dei premiati:

studenti universitari - anno accademico 2020/2021

Elena Bogliacino, Federico Parodi e Beatrice Prando

Studenti universitari - anno accademico 2021/2022

Giovanni Antonio Grillo, Federico Parodi, Beatrice Prando e Andrea Vezzolla

Studenti scuole medie superiori - anno scolastico 2021/2022

Greta Bracco, Goso Susanna, Luigi Giuseppe Grillo, Elena Lugaro e Matteo Vezzolla

Studenti scuole medie superiori - anno scolastico 2022/2023

Ludovica Cocino, Susanna Goso, Luigi Giuseppe Grillo, Agnese Rizzo e Matteo Vezzolla.

Dipendenti: Marco Caldera, Maurizio Caljgjani, Alessandro Durante, Mauro Isetia, Claudio Lugaro, Riccardo Mazzonj, Sergio Panigo, Marcello Penner, Giorgio Pesce, Angelo Porotto, Luca Rosso, Aurelio Solagna e Mario Varaldo.