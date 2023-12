Sono molte le persone che potrebbero ritenere interessante l'acquisto di una cabina doccia rialzata per vari motivi, ma in particolare perché le stesse rappresentano una soluzione perfetta per persone che hanno una qualche forma di disabilità o hanno problemi di deambulazione o comunque hanno un livello di mobilità ridotta e vogliono comunque godersi una doccia rilassante come chiunque altro.

D’altra parte, l'obiettivo per le persone che si trovano in questa situazione complessa è sempre quello di poter fare quello che fanno gli altri e quindi in questo caso di non dover essere condizionati dalla loro situazione fisica anche quando si fanno una doccia, che comunque serve non solo per lavarsi ma anche per rilassarsi appunto

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di queste cabine docce rialzate, intanto possiamo iniziare a dire che una tra queste è l'altezza del pavimento nel senso che le stesse sono dotate di una piattaforma rialzata che permette ad una persona di poter accedere senza superare ostacoli o gradini, gradini che poi sono quelli che mettono a rischio la stessa persona e che la fanno comunque sentire in ansia.

Oltre al fatto che comunque una soluzione interessante per le persone che si muovono in carrozzina o che hanno delle difficoltà motorie, è che entreranno e usciranno dalla cabina senza nessun tipo di problema e sentendosi sempre al sicuro.

Questo perché comunque In linea generale queste cabine doccia rialzate sono progettate per garantire una massima sicurezza grazie anche all'utilizzo di maniglie di sostegno e barre di sicurezza che comunque garantiscono un appoggio per quelle persone che si spostano all'interno e prevengono cadute durante il momento del lavaggio.

Un'altra caratteristica molto importante di queste cabine doccia rialzata è la presenza di sedili integrati che vengono posizionati ad una altezza comoda e quindi è chiaro che per quelle persone che hanno difficoltà motorie diventano perfetti per sedersi serenamente e per offrire loro il massimo del comfort, potendo anche regolare come altezza chiaramente in base alle esigenze specifiche che si hanno.

Non ci costa nulla prendere delle informazioni rispetto all'acquisto di una cabina doccia rialzata

In ogni caso come dicevamo dal titolo di questa seconda parte, se anche abbiamo dei dubbi perché è la prima volta che prendiamo in considerazione questa possibilità di acquistare una cabina doccia rialzata, non ci costa nulla andare a prendere delle informazioni preliminari così avere le idee più chiare.

Anche perché potremmo avere timore perché pensiamo che costano troppo e in realtà quando poi andiamo ad informarci ci rendiamo conto che le opzioni sono tante e sappiamo che, quando c'è concorrenza poi alla fine delle tariffe che ci convincono o anche delle offerte convenienti che troviamo in quel periodo ci faranno cambiare idea.

Magari se siamo fortunati e problemi in quel periodo nel quale stiamo cercando questa cabina rialzata ci imbattiamo in qualche pubblicità sui social o comunque qualche annuncio su un giornale locale di aziende che la stanno proponendo in offerta, o comunque stanno andando la possibilità di pagarla a rate.