Dieci milioni per le imprese liguri: al via il nuovo fondo regionale. Piana: "Domande dal 22 settembre"

Dieci milioni di euro per far crescere le imprese in Liguria. È online il nuovo fondo regionale, a valere sulla programmazione Fesr 2021-2027 (azione 1.3.6), a sostegno delle start up e delle micro, piccole e medie imprese che intendono investire sulla crescita, sviluppare nuovi progetti e creare occupazione nel territorio ligure. La misura, gestita da Ligurcapital, interviene attraverso strumenti di equity e semi-equity per accompagnare, con importi compresi tra i 100 mila e i 500 mila euro, i progetti imprenditoriali. A ciascun intervento del fondo deve corrispondere l'investimento di almeno un coinvestitore privato, terzo e indipendente, con una quota minima del 40%, e non superiore al 60%.



"Uno strumento molto atteso, che rimarrà attivo fino a esaurimento fondi, con cui Regione Liguria accompagnerà, attraverso la sua partecipata Ligurcapital, la crescita di imprese e start up. E lo farà entrando, in maniera silente, nel capitale delle attività economiche, con una quota minoritaria che consentirà loro, in un percorso massimo di 5 anni, di avere quella liquidità necessaria per avviare o rafforzare la propria presenza sui mercati" sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.



Le domanda saranno presentabili, accedendo al portale 'Bandi On Line' di Ligurcapital, dal 22 settembre (compilabile dal 15 settembre). La procedura valutativa seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le decisioni di investimento pubblico saranno assunte dal Comitato di Investimento formato da tre componenti, indipendenti da Regione Liguria e Ligurcapital, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica tra esperti del settore del venture capital. Di seguito il link per iscriversi alla presentazione: https://forms.gle/StHX2jsfx3YJzNa19



"Opportunità che illustreremo, ancor meglio, giovedì 17 settembre, alle ore 10, presso la sede della Camera di Commercio di Genova di via Garibaldi. Invito, pertanto, tutti i potenziali interessati - aggiunge l'assessore Piana - a non perdere questa occasione di confronto con i tecnici regionali".

