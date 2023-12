61enne si accascia nel centro storico di Albenga per arresto cardiaco: salvato dai passanti e dai militi della Croce Bianca

Salvataggio di un uomo nel centro storico di Albenga.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, un 61enne è stato vittima di un arresto cardiaco, ma è stato salvato grazie ai soccorsi prima dai passanti e dal sindaco, poi dai militi della Croce Bianca di Albenga e dal personale sanitario.

L’uomo si trovata in via d’Aste, in prossimità dell’archivolto che porta al teatro Ambra, quando si è accasciato a terra. Notato dai passanti, questi non hanno perso tempo e hanno iniziato le operazioni di una prima rianimazione, mentre il figlio ha allertato i soccorsi. Nel frattempo, alcuni medici che passavano si sono fermati per soccorrere l’uomo praticando il massaggio cardiaco. Sono poi sopraggiunti i militi della Croce Bianca di Albenga, alcuni dei quali addestrati all’utilizzo del defibrillatore.

Già al telefono, il personale del 118 aveva intanto fornito le "istruzioni pre-arrivo". Fondamentale per il salvataggio, la presenza del defibrillatore. Alla seconda scarica del dae, continuando contemporaneamente a fare il massaggio cardiaco, il paziente ha ripreso coscienza. Nel frattempo, è giunto a bordo dell’automedica il personale sanitario del 118 che ha preso in carico il paziente.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona, dove è arrivato cosciente.

Presenti sul posto, tra gli altri, il sindaco Riccardo Tomatis, che ha fattivamente collaborato per rianimare il sessantunenne, alcuni membri della Giunta comunale e gli agenti della Polizia Locale, che hanno dato un contributo fondamentale, tenendo lontana dal paziente la folla che nel frattempo si è creata.