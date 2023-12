Buon Natale dalla “luminosa” provincia di Savona (FOTO)

Strade, piazze, vicoli e palazzi a Natale sono come un caleidoscopio di luci brillanti, ciascuna a esprimere un colore e ogni colore, chissà, porta un messaggio speciale di felicità. Quel che è certo è che le luci di Natale sono belle, mettono gioia.

La tappa della rubrica #ILBELLOCISALVERÀ questa settimana la facciamo qua e là nel savonese, dove il Natale è arrivato con la sua scia luminosa per accendere i colori. Come promesse luccicanti, per un nuovo inizio e un futuro radioso.

L'arrivo delle festività riempie strade e piazze di luci sfavillanti e installazioni luminose, ogni anno sempre più spettacolari. Sono un'attrazione irresistibile per grandi e piccini. Alberi pieni di luce, decori, luminarie, proiezioni architetturali su edifici storici e chiese, video mapping con torri e castelli parlanti, straordinari presepi e addirittura frasi di canzoni della nostra star savonese Annalisa: così le città e i piccoli borghi del savonese si vestono a festa, diventando anche musei a cielo aperto, per accogliere il periodo più amato dell’anno.

E poi concerti, rappresentazioni teatrali, mercatini, eventi per grandi e piccini: le iniziative per ricreare la magia delle feste natalizie e accogliere cittadini e turisti non mancano.

Sotto questa splendida luce che sa di polvere di stelle, auguri scintillanti di Buon Natale a tutti nella nostra “luminosa” provincia di Savona.

#ILBELLOCISALVERÀ