Alassio, addio all’avvocato Raimondo Usai: il 27 dicembre l’ultimo saluto

Alassio piange la scomparsa di Raimondo Usai, di 81 anni.

Avvocato di professione e titolare dell’agenzia immobiliare “Adelasia”, aveva origini milanesi, ma era alassino a tutti gli effetti da oltre 70 anni.

Raimondo Usai era molto conosciuto in città, oltre che per la sua attività professionale, anche per la sua passione per lo sport, che lo aveva portato a fondare lo Sport Club Alassio, di cui è stato presidente.

Lascia la moglie Rita e i due figli, Carlo e Paolo.

I funerali si terranno oggi, mercoledì 27 dicembre, alle ore 15.30 nella chiesa di Sant’Ambrogio ad Alassio.