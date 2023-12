Varazze, il Comune punta a recuperare l'ala nord est dell'ex Boschine: si sposterà la biblioteca e spazio alla Casa della Salute

L'amministrazione comunale di Varazze punta a recuperare l'ala nord del complesso delle Boschine e razionalizzare gli spazi esistenti dove è presente la biblioteca e altre aree vicine.

Dal 1995, anno di acquisizione del complesso delle suore Boschine di piazza San Bartolomeo, negli edifici che fanno parte dell’ex istituto, si sono susseguiti diversi interventi edilizi per il recupero e la trasformazione.

In particolare, la porzione occupata dalla chiesa e dalle sale annesse sono occupate oggi dalla biblioteca comunale, l’edificio a torre che comprendeva aule e camerate delle studentesse è oggi occupato dal distretto sociosanitario di ASL per i piani terra e il primo e il secondo piano e dalla RSA Le Boschine per i piani terzo, quarto e sottotetto.

Del complesso fa parte un ulteriore corpo, collocato a nord est, con affaccio sul cortile e su piazza S. Bartolomeo che un tempo era occupato dalla portineria e dal teatrino al piano terra, da grandi aule didattiche al primo piano e dalle celle delle suore al secondo piano.

Questa porzione, dal 1995, non ha avuto alcun intervento di trasformazione e ad oggi è in condizioni manutentive particolamente carenti. Per questo il Comune vuole avviare un recupero funzionale dell'ala delle dimensioni indicative di 170 m2 per ognuno dei tre piani.

Per il raggiungimento dell’obiettivo, affideranno un incarico professionale per la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica e visto il notevole impegno economico, l’intera opera di recupero sarà suddivisa in tre lotti funzionali: 1° lotto - casa salute medici, coperture e facciate; 2° lotto - trasferimento biblioteca e sala lettura; 3° lotto - ludoteca e sala eventi, aree esterne.

Le opere che faranno parte della progettazione: il piano terra edificio di nord/est, ex teatrino, in nuovi spazi biblioteca, conservazione e prestito; trasformazione primo piano edificio di nord/est, ex stanze suore Boschine, in nuovi spazi biblioteca – sala lettura e consultazione; trasformazione del secondo piano edificio di nord/est, ex aule didattiche, in “Casa della Salute” per i medici di base; trasformazione spazi attualmente destinati alla sala deposito e catalogazione, unitamente a parte dell’ufficio e per una superficie complessiva minima di 100 m2, in spazi “Ludoteca”; trasformazione dell’attuale piano terra, sala principale Biblioteca per conservazione e prestito, in sala eventi, congressi e presentazioni; realizzazione di struttura al piano di copertura dell’edificio di nord/est, compatibile con la posizione di centro storico, per l’utilizzo per attività di coworking e telelavoro; rifacimento e/o sistemazione coperture e facciate del complesso del fabbricato oggetto di intervento; sistemazione con parziale rifacimento degli spazi esterni, cortili, piazzale accesso, mura di cinta.