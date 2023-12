Pietra, chiude la storica edicola all’angolo fra Via Ghirardi e Viale della Repubblica: "Tappa fissa per grandi e piccini"

"Dopo quasi cinquant’anni di 'onorato servizio', con il 31 dicembre chiude i battenti la storica edicola all’angolo fra Via Ghirardi e Viale della Repubblica che dal 1977 è punto di riferimento per generazioni non solo di pietresi ma anche di turisti". A darne notizia è Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"Tappa fissa per grandi e piccini, il sorriso, l’affabilità e il garbo di Lilli sono stati, di primissimo mattino, con i giornali freschi di stampa, il 'buongiorno' per moltissimi di noi prima di andare al lavoro e, dopo la scuola, con i giochi, i fumetti, le figurine, appuntamento irrinunciabile per nipoti e nonni che da lì uscivano felici come da un mondo incantato - ha aggiunto il primo cittadino - Questa mattina, con l’Assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella, abbiamo consegnato a Liberetta, universalmente conosciuta come Lilli, Delmonte l’attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure, meritato riconoscimento alla lunga attività ma anche e soprattutto per essere stata per decenni una 'presenza' disponibile e gentile e la sua edicola un luogo 'amicale' dove scambiare due chiacchere".

"A Lilli, da parte mia e dell’Assessore Vaianella e di tutta l’Amministrazione comunale, i complimenti per il traguardo raggiunto e l’augurio sincero per un futuro pieno e luminoso e, tra una cosa e l’altra, anche di godersi la meritatissima pensione" ha concluso infine il sindaco De Vincenzi.