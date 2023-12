Savona, sopralluogo dell'assessore Parodi in corso Tardy e Benech per verificare lo stato dei pini marittimi

Il sopralluogo nei giorni scorsi, dopo le richieste di alcuni commercianti del corso che lamentano lo stato delle piante, con i rami che coprono i lampioni e le radici che fuoriescono dal terreno, rendono alcune parti dei marciapiedi pericolose per perché a rischio inciampo. L'assessore Parodi, con un tecnico, ha esaminato i pini marittimi per i quali era stata fatta anche una relazione.

La precedente giunta aveva avviato le operazioni di abbattimento dei pini marittimi di corso Tardy e Benech che erano pericolosi e a rischio caduta e che era costata numerose critiche. Il taglio era stato deciso dopo le prove di trazione che avevano condannato i 58 pini della parte tra via Stalingrado e l'incrocio con via Giusti, dal momento che erano stati ritenuti pericolanti.

Dopo quel primo intervento di taglio sono rimasti i pini marittimi sui due terzi rimanenti nel tratto di corso Tardy e Benech, dall'incrocio con via Giusti verso il centro e che l'amministrazione, quando avrà le risorse, prevede di sistemare. Per la prima tranche dell'intervento, nel 2018 erano stati spesi 291 mila euro e la cifra che ci vorrebbe per la parte restante è almeno il doppio.

Con il taglio i pini marittimi verrebbero sostituiti con aceri , come nel tratto di corso Tardy e Benech tra la rotonda di via Vittime di Brescia e l'incrocio con via Calamaro.