Attività intramuraria, l'Asl2 rinnova fino a fine anno il contratto a 32 strutture private

Sono 32 le strutture private, non accreditate, alle quali l'Asl2 ha rinnovato fino al 31 dicembre di quest'anno i contratti per la messa a disposizione di servizi e spazi finalizzati all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria (la cosiddetta intramoenia allargata). Alcune delle strutture sono anche fuori regione e il periodo di rinnovo dei contratti non sarebbe tassativo. Potrebbe essere inferiore al previsto, in base all’eventuale reperimento all’interno dell’azienda di spazi per l’effettuazione delle prestazioni in regime di libera professione intramuraria.

L'attività libero professionale intramuraria è quella che i medici specializzati esercitano al di fuori dell'orario di lavoro dell'Asl, a pagamento degli assistiti, sia in strutture ambulatoriali interne o esterne all’Azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate con le quali l’azienda stipula una specifica convenzione.

L'intramoenia allargata deve però avere carattere di l’eccezionalità e la transitorietà dell’utilizzo di spazi sostitutivi fuori dell’azienda e, in alternativa, degli studi professionali con impegno dell'azienda sanitaria a trovare spazi adeguati interni, con prestazioni sanitarie a pagamento degli assistiti. Lestrutture con le quali l'Asl ha rinnovato in contratto non sono solo in Liguria ma anche uno in Piemonte e uno in Emilia Romagna.