Casa di Comunità a Cairo, Pasa (Cgil): “Inaugurato un contenitore vuoto. Quando tornerà il Ppi h24 promesso da Bucci?”

“Lunedì 9 marzo l’ennesima finta inaugurazione in Val Bormida, con il taglio del nastro dell’ospedale di comunità a Cairo Montenotte. Ma la domanda è semplice: che fine hanno fatto le promesse elettorali del presidente della Regione Marco Bucci?”. È quanto afferma, in una nota, il segretario generale della Cgil Savona, Andrea Pasa, che interviene sull’inaugurazione odierna della nuova struttura sanitaria cairese.

“Ai cittadini valbormidesi dica chiaramente: quando tornerà il Punto di Primo Intervento h24? Quando? Lo dica con una data precisa - prosegue Pasa -. Ribadiamo ancora una volta: non spacciate l’ospedale di comunità come la soluzione ai tanti, troppi problemi del sistema socio-sanitario della Val Bormida”.

Secondo il segretario della Cgil savonese, infatti, “la realtà è un’altra, e la vivono ogni giorno le persone in carne e ossa: cittadini costretti a spostarsi continuamente per trovare cure e servizi, in un territorio con viabilità e infrastrutture carenti, anche per responsabilità della Regione Liguria”. Una situazione che, aggiunge, “pesa sull’economia, sul diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio e soprattutto sul diritto alla salute”.

Nel suo intervento Pasa chiede inoltre “rispetto dei cittadini della Val Bormida e delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità, che con grande fatica tengono in piedi un sistema pubblico svuotato negli anni da scelte politiche profondamente sbagliate”.

“Si taglia l’ennesimo nastro per un contenitore vuoto: manca personale e attrezzature. La sanità pubblica non si difende con le inaugurazioni. Si difende con medici, infermieri, servizi e investimenti veri”, conclude la nota della Cgil Savona.