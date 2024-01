Addio a Pasquale Sottile, storico socio e volontario della Croce Bianca di Carcare

La Croce Bianca di Carcare è in lutto per la scomparsa di Pasquale Sottile, storico socio volontario della pubblica assistenza valbormidese. Fin dagli albori, aveva abbracciato con passione la missione dell'associazione, contribuendo in modo determinante all'acquisto del primo mezzo di soccorso.

"La sua presenza è stata un faro per tutti noi. Ha servito con abnegazione sia nei trasporti ordinari che nelle situazioni di emergenza, donando il suo tempo e la sua energia per tutta la durata della sua lunga e preziosa attività di volontariato", commenta il presidente Alessandro Ferraris, ricordando il contributo nelle situazioni di lunga durata e nell'impegno costante nei pomeriggi della settimana durante le emergenze.

Nonostante il passare degli anni e l'inevitabile interruzione del servizio per motivi anagrafici, Pasquale è sempre rimasto un pilastro di supporto per l'associazione: "Voleva essere informato di tutto e dell'andamento della pubblica assistenza".

Durante il suo percorso ha ricoperto anche incarichi di direzione e gestione del parco mezzi: "Assolveva il tutto con scrupolosità e precisione, in modo tale che le ambulanze fossero sempre efficienti. Quando non era chiamato a svolgere servizio, memorabili erano le partite a pinnacola con cui impegnava il tempo insieme agli altri volontari".

"Lo ricordiamo con grande affetto e nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari, ci stringiamo a loro evidenziando quanto è stato importante per il consolidamento della pubblica assistenza carcarese", conclude il presidente Ferraris. La sua visione lungimirante e l'impegno instancabile hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell'associazione.

I funerali si terranno domani, martedì 9 gennaio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale. Il santo rosario invece, oggi, alle 16.30 nella chiesa del Collegio.