Teniamo presente quando parliamo di assistenza certificata Ferroli parliamo di una rete di assistenza con tanti centri tecnici autorizzati e ad una persona gli basterà andare sul sito dell'azienda e cliccare nella parte cerca centro assistenza e poi inserire tutti i dati che riguardano la provincia e il CAP del Comune e poi scegliere se si vuole interloquire con un centro di assistenza oppure con un'agenzia commerciale e parliamo di quelle persone che magari vogliono sostituire una caldaia o vogliono sostituire uno scaldabagno.

Di certo quando parliamo della Ferroli parliamo di un'azienda che è un punto di riferimento per quanto riguarda il mondo delle caldaie e quindi parliamo di caldaie residenziali, ma è un punto di riferimento anche per esempio per quanto riguarda la vendita di stufe e caldaie a biomassa.

Però poi quando parliamo della Ferroli parliamo anche di un'azienda che si occupa di vendere degli scaldabagni a gas o elettrici o anche solari o termici, fino ad arrivare anche ai climatizzatori residenziali, e tutti quei sistemi che riguardano le pompe di calore.

Praticamente abbiamo fatto riferimento a dispositivi fondamentali per casa nostra per il nostro benessere domestico e sappiamo che, quando si parla di caldaia si parla di un dispositivo che ci serve per avere acqua calda sanitaria tutto l'anno per farci una doccia rilassante e ci serve anche per avere i riscaldamenti e difenderci dal freddo.

Ma poi appunto potremmo anche decidere di acquistare uno scaldabagno se per caso nella casa dove vediamo una caldaia non c'è e abbiamo optato per un'altra soluzione di riscaldamento e quindi ci serve lo stesso per riscaldare l'acqua.

Mentre per quanto riguarda i condizionatori parliamo di un altro dispositivo importante visto che ormai le estati sono così calde che diventa impossibile stare in casa solo con un ventilatore o addirittura senza nulla, e un condizionatore di qualità ed efficiente come sono questi della Ferroli è fondamentale.

Quando parliamo di assistenza certificata Ferroli parliamo di vari interventi

Come dicevamo nel titolo di questa seconda parte quando si fa riferimento ad un'assistenza certificata di queste aziende si fa riferimento ache sono in certi casi obbligatori per legge e soprattutto sono fondamentali per evitare problemi più gravi che richiederebbero degli imolto costosi.

Per quanto riguarda una caldaia di sicuro molti interventi sono obbligatori per legge e pensiamo anche alla pulizia dei fumi di combustione e al controllo delle emissioni inquinanti che devono essere sempre a norma di legge e tra l'altro sono quelle cose che ci permettono di avere il bollino blu che tutti sappiamo essere fondamentale come certificato e che, se non c'è nel libretto termico e ci controllano rischiamo delle multe.

Però ad esempio potremmo anche parlare nel caso di un condizionatore della pulizia dei filtri e della loro sostituzione, che è un qualcosa di fondamentale se non vogliamo avere problemi con lo stesso e se vogliamo che il condizionatore abbia un ottimo livello di efficienza energetica che significa non spendere troppo per le bollette.