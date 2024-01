Esistono professionisti competenti che possono aiutarci nella gestione della rete fognaria, che può essere quella pubblica e cioè quella collegata in maniera diretta al depuratore, ma anche a quella statica, a cui si aggancia solamente una singola abitazione.

Quindi bisogna rivolgersi all'azienda che si occupa tra le altre cose di spurgo pozzi neri, che consente di prenotare quella che è una vera e propria operazione di spurgo.

Parliamo di attività che si rivolgono a quelle persone che hanno un problema di manutenzione periodica di quel pozzo, il quale come sappiamo deve essere sempre gestito e attenzionato al meglio, proprio nel l'obiettivo di mantenere un ciclo virtuoso che servirà per evacuare in maniera corretta i liquami.

Per chi non lo sapesse, ma sicuramente saranno poche le persone, le fognature sono indispensabili e importanti e quindi non vanno mai sottovalutate in nessun modo, e non bisogna nemmeno darle per scontato, perché parliamo di un sistema che risulta utile per quelle persone che hanno bisogno di smaltire tutte le acque sporche, e cioè tutte quelle persone che si trovano nei lavandini che si usano per igiene personale, ma sono importanti anche perché si occupano dei wc con lo scarico.

Infatti per esempio un bagno chimico non è collegato a una rete fognaria, e quindi utilizza un sistema di smaltimento assolutamente diverso, anche perché non dimentichiamo che le acque sporche che produciamo in casa devono essere smaltite in maniera corretta, perché altrimenti il rischio è quello di subire il fatto che si mescolano con l'acqua potabile, la quale non sarebbe più per noi commestibile, creandoci un grosso problema igienico.

Ricordiamo che l'acqua contaminata è composta di acque nere e grigie le quali devono essere convogliate verso il depuratore, potendo farlo grazie alla presenza di canali diretti nella rete fognaria, che però è quella pubblica.

Oppure si possono convogliare su strada, però prima dovranno essere immagazzinate dentro una fognatura statica.

Come funzionano nello specifico le fognature statiche

Parliamo di dispositivi che non essendo collegati direttamente al depuratore devono essere svuotati in maniera periodica, ma a farlo devono essere professionisti, altrimenti il rischio di contaminazione è troppo alto.

Teniamo presente che le aziende che si occupano di gestire forniture statiche devono avere autorizzazione e certificazioni nonché professionisti che devono essere certificati nel senso che dovranno essere iscritti all'albo dei gestori ambientali.

Essi possono farci un preventivo in anticipo rispetto all'intervento di cui abbiamo bisogno. E da questo punto di vista poterci avere a che sarà importante perché ci permetterà di risolvere molti problemi, visto che dispongono di un mezzo molto importante come l'auto spurghi con il quale possono andare a svuotare il pozzo nero e la fosse biologica da tutto quello che contiene.

Parliamo di un mezzo speciale, il quale per mezzo di un tubo aspirante preleva i liquidi per caricarli sulla sua cisterna e per poi portarli al depuratore.