Alessandro Bozzano nuovo capogruppo della Lista Toti dopo le dimissioni di Vaccarezza

Ieri sera il presidente Giovanni Toti si è riunito con il gruppo e gli amministratori che rappresentano la lista che porta il suo nome. Sono state fatte alcune valutazioni e sono state assunte alcune decisioni insieme, ovviamente prendendo atto della decisione di Angelo Vaccarezza di lasciare la carica di capogruppo.

Toti, in accordo con i consiglieri, ha disposto Vaccarezza che sarà sostituito da Alessandro Bozzano. Nell'incontro è stato sottolineato come Giovanni Boitano abbia fatto e continuerà a fare un ottimo lavoro da vicecapogruppo, ma è stato condiviso il fatto che la provincia di Savona debba continuare ad avere una rappresentanza importante in seno alle istituzioni di questa regione, quale è ad esempio il ruolo di capogruppo del primo gruppo consiliare della maggioranza politica.

"Si tratta di un dovuto gesto di attenzione al territorio, oltre al fatto che Alessandro Bozzano è sicuramente uno dei consiglieri che è stato, come altri, molto attivo nel corso di questa legislatura e potrà prendere ovviamente quell'eredità con soddisfazione di tutti e soprattutto con grande stima di tutti i colleghi che si sono espressi a suo favore", spiegano dalla Lista Toti.

È stato inoltre valutato che Angelo Vaccarezza non possa continuare a fare il coordinatore regionale di una lista da cui si è dimesso come capogruppo: "Anche per questo, con un ragionamento ampiamente condiviso da tutti e per non sovrapporre ruoli anche in vista delle prossime elezioni amministrative, si è deciso che sia l'onorevole Ilaria Cavo ad assumere le funzioni di coordinamento della lista, insieme ovviamente ai coordinatori provinciali del movimento che sono tutti confermati nei loro ruoli".

Il coordinamento e il ruolo portavoce della lista sarà affidato a Ilaria Cavo che, essendo un parlamentare, ovviamente può guardare all'intera Regione senza concentrarsi un unico collegio come può capitare a un consigliere o a un assessore: "Può avere una visione d'insieme e, partecipando come vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico per il gruppo di Noi Moderati a Roma, potrà tenere anche i contatti con il sistema parlamentare di governo nazionale del paese e coordinare le eventuali attività della formazione politica nel nostro territorio", aggiungono dalla Lista Toti.

Il gruppo consiliare comunicherà le proprie determinazioni a termini di regolamento al presidente del consiglio Medusei.

"Ringrazio i colleghi consiglieri del gruppo Cambiamo e il presidente Toti per la fiducia e la stima dimostratami - commenta il neo capogruppo Bozzano - Con voto unanime, sono stato scelto per mettermi alla guida del gruppo più rappresentato e rappresentativo del Consiglio regionale ligure. Rimango amareggiato dalle dimissioni a sorpresa presentate da Angelo Vaccarezza, ma prevale il senso di responsabilità che sento nei confronti dell’aula, del gruppo e della Liguria".

"Mi metterò subito al lavoro, partendo dall'ascolto e dalla collaborazione, nell'obiettivo di valorizzare le ricchezze professionali e politiche che ogni consigliere possiede, nell'interesse del territorio che, oggi più di ieri, troverà in ogni componente del gruppo Cambiamo validi alleati - conclude Bozzano - L'impegno istituzionale non riuscirà però ad allontanarmi dalla mia Provincia, che continuerà a vedermi presente ed attento ascoltatore delle esigenze del territorio".