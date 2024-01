"Insieme per Carcare" replica al sindaco Mirri: "Continua a dare numeri a caso"

"Con l’inizio del nuovo anno il sindaco Mirri ha subito mostrato la confusione politica che lo caratterizza, sia nel recente consiglio comunale che nei contenuti delle sue ultime dichiarazioni pubbliche. Continua a dare numeri a caso".

Cosi commenta il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" che prosegue: "Approva il bilancio preventivo ma fa un’analisi consuntiva, confonde la cassa di fine anno della tesoreria comunale con il risultato di amministrazione. Abbiamo avuto difficoltà a decifrare le ultime esternazioni del sindaco di Carcare in merito allo stato di salute delle economie comunali. In una cosa sola dimostra coerenza, in merito ai dati economici e contabili, ha dato numeri fasulli nell’anno trascorso e già in quello nuovo ha continuato a darne altri politicamente ingannevoli".

"Ribadiamo quanto già espresso in merito alla recente approvazione del Bilancio preventivo, con il quale Carcare promuove un bilancio che si fonda su due 'bugie politiche': l'inganno perpetrato ai danni di tutta la comunità di un finto cambiamento, consumato nel semplice riapprovare il bilancio dell'anno precedente; e sei mesi di diffusione d'informazioni politiche false sullo stato di salute precario delle economie del paese. Ad una così disonesta 'bugia politica', raccontata ai carcaresi, non potevamo far altro che votare contrari".

"Una condotta amministrativa priva di etica e di morale, ma ricca di incapacità a pianificare servizi strategici e opere pubbliche per il futuro, perché mancante in toto degli investimenti in conto capitale”. “Al primo appuntamento politico serio, questa giunta ha offerto pochi spunti innovativi e tanta sterilità intuitiva", concludono dall'opposizione.