Pedaggi autostradali, Pirondini (M5S): "Rincari in Liguria sono un insulto"

"Il Governo Meloni conferma il suo modus operandi: sperticarsi in promesse in campagna elettorale per poi rinnegare sistematicamente la parola data. Così è andata per svariati punti programmatici e l’aumento dei pedaggi autostradali altro non è che l’ennesima riprova dell’inaffidabilità di questo esecutivo. Il quale, non pago dei disagi che i liguri patiscono sulla rete autostradale regionale, peraltro una delle più carenti d’Italia, ha sdoganato con il Mille Proroghe la stangata di fine anno, che genera rincari del 2,3%". Lo dichiara il senatore del M5S Luca Pirondini.

"Come M5S - aggiunge - crediamo essere doverosa un’interrogazione al ministro dei Trasporti Salvini: dica se davvero crede che le maggiorazioni siano giustificabili in una Regione dove code e disagi sono all’ordine del giorno causa infiniti cantieri e continue criticità".

"Auspico che il titolare del MIT venga in Aula e ci metta la faccia - conclude - aspetto tutt’altro che scontato viste le sistematiche defezioni di queste ultime settimane".