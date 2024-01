Cosa è successo a Bitcoin?

Con il nuovo anno l’hype e il sentiment di mercato era di grande euforia per le novità che avrebbero riguardato Bitcoin. Tutti si aspettavano un grande rialzo dopo l’approvazione dell’ETF Spot da parte della SEC, ma il prezzo di BTC è sceso invece di aumentare.

I motivi di questo movimento inaspettato possono essere molteplici. Innanzitutto è fisiologica per le cripto che faccia più scalpore “l’attesa” che il reale evento. Inoltre molti investitori che avevano comprato a meno hanno approfittato per massimizzare i guadagni. Gli ETF su Bitcoin rendono più accessibile l'investimento in criptovalute, aprendo la cripto ai mercati tradizionali e sono prodotti finanziari regolamentati. Pertanto, offrono un livello di sicurezza e trasparenza superiore rispetto ad alcune piattaforme di trading di criptovalute. Al momento ne sono stati approvati undici.

Il principale evento che riguarda Bitcoin in questo 2024 però è senz’altro il suo halving previsto per aprile 2024. È un evento che si verifica ogni 4 anni, dimezzando le ricompense per ogni blocco di BTC creato, che contribuisce anche a controllare l’inflazione di BTC, rendendolo un moderno tipo di “bene rifugio”. Anche se non vi è la certezza che si verifichi anche questa volta, storicamente, gli halving hanno portato a un aumento del prezzo di Bitcoin nei mesi successivi all'evento.

Il prossimo ETF sarà quello di Ethereum?

L’ETF Spot di Ethereum è il prossimo progetto che potrebbe prendere piede. L’approvazione dell’ETF di Bitcoin ha paradossalmente portato anche ad un aumento di valore di Ether che ha sfondato nei giorni scorsi la resistenza di $2600,00.

Ether è il token di Ethereum, la blockchain commercialmente più importante del settore delle criptovalute. Gli investitori possono guadagnare premi impegnando i token Ether per aiutare a gestire la blockchain, un processo chiamato staking. Lo staking di Ether attualmente paga l’equivalente del 4,3% annuo sotto forma di più monete. Una prima data utile per l’approvazione della SEC potrebbe essere Maggio 2024, ma tra gli esperti ci sono pareri e umori discordanti. Secondo JP Morgan siamo molto lontani, mentre secondo l’analisi di IntoTheBlock i trader stanno operando come se fosse già cosa fatta. La SEC non ha preso una posizione legale ufficiale sullo status di Ethereum, il che potrebbe ritardare l’approvazione di un ETF.

Come per BTC, anche per Ethereum uno dei maggiori sponsor degli ETF è Blackrock, seguito da VanEck, Grayscale, Fidelity. Le perplessità della SEC restano sul rischio di manipolazioni di mercato, che può avvenire tramite manipolazione del prezzo di un asset, o la diffusione di notizie false, o l’effettuazione di grandi transazioni per causare oscillazioni significative dei prezzi a proprio favore.

Doge è in risalita rispetto al 2023?

Dogecoin (DOGE) è una criptovaluta di tipo open source avviata nel 2013 da Jackson Palmer e Billy Markus. La crypto è DOGE, inizialmente nata come uno scherzo basato su un meme molto popolare che ritrae uno Shiba Inu, una razza di cane giapponese. Dogecoin è basato su Litecoin e ha la stessa tecnologia alla base della sua proof of work. Dogecoin ha una fedele comunità di sostenitori, che lo scambiano e lo usano soprattutto come valuta di pagamento per i contenuti dei social media.

Un suo supporter nel tempo è Elon Musk che ha parlato spesso di Dogecoin sui suoi canali social per sostenerne il valore. Tra le migliori criptovalute che potrebbero vivere un “nuovo splendore”, Dogecoin sta vivendo un momento molto favorevole grazie all’annuncio della piattaforma X (ex Twitter), che avrà un impatto significativo sul prezzo della criptovaluta. Nel 2024 secondo le dichiarazioni di Elon Musk, la sua piattaforma implementerà nuove funzioni, tra cui l’opportunità di ampliare e unificare in un unico luogo le transazioni degli utenti. L’idea è di eliminare pedissequamente la necessità di un conto bancario per effettuare pagamenti sulla piattaforma X, da qui la speranza che DOGECOIN possa essere accettata come moneta di scambio.

Shiba Inu: quale sarà il suo futuro ?

Shiba Inu crypto (SHIB) è una meme coin creata da Ryoshi, un inventore rimasto anonimo. SHIB è un token ERC20, che funziona sulla blockchain di Ethereum e sfrutta la forza della community di utenti che lo sostiene e lo utilizza per i pagamenti e gli scambi su media digitali. SHIB è nata nell’agosto del 2020 e ha come simbolo il cane giapponese shiba inu, già simbolo del DogeCoin. Lo SHIB è considerato da alcuni il Doge killer.

Come DOGECOIN, Shiba Inu fa parte del settore delle Meme Coin e sicuramente si tratta di criptovalute molto volatili, per le quali l’alta visibilità sui social e i relativi rumors ne condizionano la quotazione di mercato. La solidità di una meme coin si misura anche per la sua capacità di ammortizzare le variazioni negative del mercato e Shib rientra tra queste. Gli esperti reputano che durante il 2024 Shiba Inu possa avere una crescita improvvisa. Essendo una meme coin e venendo da un periodo di relativa stabilità, durante il 2024 SHIB potrebbe essere una buona occasione di investimento anche sul lungo termine.

Anche per SHIB come per la maggior parte delle meme coin, la community gioca un ruolo di primo piano e ne può condizionare l’andamento. L’intenzione della Shibarmy (così è chiamata la community di Shiba Inu) è di trasformare il token in un’utility, mentre gli sviluppatori progettano un metaverso di gioco.