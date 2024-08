Arnasco, settimane critiche per l'acqua. Il Comune: "Evitare sprechi"

"Poiché è stato rilevato un costante abbassamento del livello delle vasche, si raccomanda l’utilizzo dell’acqua solo per lo stretto necessario per evitare sprechi".

Inizia così l'avviso con il quale il Comune di Arnasco, attraverso la sua pagina Facebook istituzionale, raccomanda alla cittadinanza un utilizzo parsimonioso dell'acqua potabile.

"In accordo con i gestori SCA si ritiene opportuno aumentare l’approvvigionamento idrico tramite autobotti - proseguono dal Comune - Le prossime 2 settimane saranno critiche per le elevate temperature e l'aumento della popolazione. Come sempre invitiamo tutti a collaborare onde evitare decisioni più drastiche".