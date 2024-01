Lo Slow Food si fa liquido: Drink-Lab e Food con la barlady Ottavia Castellaro

Slow Food è una associazione senza scopo di lucro fondata a Bra da Carlo Petrini nel 1986 oggi diffusa in tutto il mondo. Organizza eventi che promuovono l’educazione del gusto e difendono la biodiversità. Oltre 10.000 progetti in 160 Paesi e 1 milione di attivisti garantiscono il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti.