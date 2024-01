San Sebastiano, tempo di bilanci per la Polizia locale di Alassio: tutti i numeri del 2023

Le celebrazioni odierne per la festa di San Sebastiano, Santo Patrono delle polizie locali, ad Alassio non sono state solamente l'occasione per l'intitolazione del comando al suo grande ex comandante Tindaro Taranto (leggi QUI).

Come da tradizione, in questa occasione che si svolge a inizio anno, il Corpo di Polizia Locale ha presentato, al termine della funzione religiosa in Sant'Ambrogio, il bilancio delle attività svolte nel corso dei dodici mesi appena trascorsi.

"Nell'ambito delle attività amministrativa e operativa, l'impegno della Polizia Locale si conferma a livelli di eccellenza, come avvalorato dai dati raccolti" ha spiegato il comandante Francesco Parrella.

I dati più significativi del 2023 riportano come siano stati nell'anno passato 499 i provvedimenti emessi dall'ufficio autorizzazioni, 324 quelli dell'ufficio suolo pubblico sez. tecnica e 190 quelli dell'ufficio amministrazione. Oltre a questi, dal comando alassino sono stati effettuati 520 accertamenti di residenza e 196 pratiche di accesso agli atti, mentre i servizi esterni hanno gestito ben 817 interventi richiesti alla centrale operativa, redigendo 142 relazioni di servizio, comminando 17.192 sanzioni al codice della strada e 198 relative ad altre disposizioni normative.

"Desidero inoltre ricordare - ha aggiunto Parrella - che sono stati oltre 45mila i chilometri percorsi nel 2023 dai nostri mezzi di servizio, a cui vanno aggiunti gli apprezzati servizi estivi in e-bike, a testimonianza della costante presenza sul territorio, sia nel centro cittadino sia nelle zone collinari, periferiche e nelle frazioni".

"Anche quest'anno le sfide saranno tante ma sono certo che sapremo vincerle grazie allo straordinario insieme di esperienza, entusiasmo, competenze, giovinezza e dinamismo che caratterizzano la squadra che mi pregio di dirigere" ha chiosato il comandante.

Il quale ha tributato poi un Encomio Semplice all'agente Samuele Gallizia, per aver prestato soccorso lo scorso 6 agosto, sul Pontile Bestoso, ad una donna colta da malore, riuscendo a scongiurare conseguenze peggiori all'interessata adoperandosi prontamente e applicando i protocolli di soccorso maturati nel corso di specifici momenti formativi.