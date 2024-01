Alassio, il comando della Polizia Locale intitolato allo storico Comandante Tindaro Taranto (FOTO)

San Sebastiano ricorre il 20 gennaio, ma quest'anno, cadendo di sabato, per motivi di servizio (giorno di mercato, viabilità da regolare, ecc), ad Alassio la festa la si è anticipata di un giorno.

La cerimonia in chiesa è stata preceduta da una funzione al Comando per dedicare la sede allo storico Comandante Tindaro Taranto, mancato l'anno scorso dopo 60 anni di dedizione alla citta: erano presenti la vedova Caterina con i figli Angelo e Gabriele.

Durante la messa solenne, svoltasi in Sant'Ambrogio, presenti anche tutti i comandanti delle Forze Armate della zona e dell'Associazioni Alpini e Marinai, nonchè dei Volontari di ogni sodalizio. È stato consegnato un encomio solenne al giovanissimo vigile Samuele Gallizia che il 6 agosto scorso soccorse tempestivamente una signora sul pontile Bestoso.

A fine Messa il saluto del Comandante Francesco Parrella e del sindaco Marco Melgrati.

"Un gesto fortemente voluto da me personalmente, insieme a tutta l'Amministrazione Comunale, come simbolo di riconoscenza verso un uomo che è stato un grande servitore dello Stato e del Comune di Alassio, un ottimo padre e un ottimo marito, e il cui nome rimarrà per sempre legato a questo Comando e alla Città di Alassio - ha detto il primo cittadino - In questo giorno di celebrazioni così importanti esprimo il più vivo apprezzamento alla Polizia Locale per l'eccellenza del proprio operato, che si dispiega in numerose lodevoli attività e che avviene sempre in piena sintonia e sinergia con la nostra Amministrazione".

"A sessant'anni dalla fondazione del nostro Corpo di Polizia Locale – ha sottolineato il Comandante della Polizia Locale e Dirigente del Comune di Alassio Francesco Parrella - ci sentiamo oggi più soli senza l'indimenticato Comandante Tindaro Taranto, ma consapevoli che una strada è stata tracciata e che tocca a noi quotidianamente continuare a percorrerla per fornire alla città un servizio sempre più richiesto, impegnativo ma anche tanto gratificante".