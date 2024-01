Ridimensionamento scolastico, il comune di Savona chiede un incontro alla Provincia

Un fronte comune, indipendentemente dalle appartenenze politiche, per tutelare le scuole del territorio. Il sindaco Marco Russo e la vice sindaco Elisa Di Padova, mercoledì 17, hanno scritto una lettera al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e, per conoscenza, al sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, primo cittadino del Comune interessato dall'ultimo accorpamento, per chiedere un incontro che coinvolga anche gli altri Comuni del territorio per affrontare il tema dei dimensionamenti scolastici “con lo stesso spirito comprensoriale che ha caratterizzato altre importanti partite che hanno interessato il nostro territorio”.