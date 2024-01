Nuovi militari in Liguria, Piana: "Grazie al lavoro della Lega"

"Per garantire una migliore vivibilità dei nostri territori è necessario investire in sicurezza. Un concetto che, come Lega, sosteniamo da tempo e che, grazie al lavoro del vicepremier Matteo Salvini, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario Nicola Molteni, vede finalmente un cambio di passo". Cosi commenta l'assessore alla Sicurezza di Regione Liguria Alessio Piana.

"Grazie al progetto 'Strade Sicure', infatti, sono 6800 militari che verranno impegnati in tutta Italia, 1400 in più rispetto all'anno scorso, 800 dei quali a presidio delle stazioni ferroviarie".

"Un segnale concreto di attenzione che vede la Liguria coinvolta con 128 nuovi militari. In particolare, a Genova sono previsti 78 militari, che vanno ad aggiungersi alle esistenti Forze dell’Ordine, per presidiare il territorio della nostra città”, conclude Piana.