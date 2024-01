Nowo Postojalowka, Cairo non dimentica i caduti in Russia (FOTO)

Nella mattinata odierna, Cairo Montenotte ha commemorato l'81º anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose, tra cui il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il gruppo Alpini e le associazioni del territorio.

La commemorazione ha preso avvio alle 9 con il raduno dei partecipanti in Largo Caduti e Dispersi in Russia, seguito alle 9.30 dall'alzabandiera e dall'omaggio ai Caduti. Alle 10 ha avuto luogo una sfilata verso piazza della Vittoria. Alle 10.30, le autorità locali hanno tenuto discorsi in onore dei caduti, enfatizzando l'importanza di preservare la storia per le generazioni future. Dopo la celebrazione della messa alle 11, la cerimonia è culminata con l'ammainabandiera in Largo Caduti e Dispersi in Russia.

12.575 Alpini caduti e dispersi, dei quali 82 erano cairesi. Tra le ore 22 del 19 e le 18 del 20 gennaio 1943, la Divisione “Cuneense” perse nelle località di Popowka e Nowo Postojali quattro battaglioni Alpini, (Ceva, Borgo San Dalmazzo, Saluzzo e Mondovì), il battaglione di Fanteria III/277°, il gruppo di Artiglieria da 75/13 Mondovì e una batteria da 105/11, cioè i 5/6 della sua Fanteria e più della metà della sua Artiglieria. Da qui iniziò il calvario dei superstiti che continuarono ad avanzare combattendo fino al 27 gennaio 1943, quando la cattura del generale Battisti e degli ufficiali del suo comando segnò la fine.