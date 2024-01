Antenna Boissano, la minoranza non ci sta: "Dichiarazioni del sindaco poco rispettose e denigratorie nei nostri confronti"

"Ancora una volta troviamo le dichiarazioni del sindaco poco rispettose e denigratorie nei confronti dell'opposizione. Riteniamo infatti inopportuno che vengano definite come distorte e fantasiose le argomentazioni dell'interrogazione, che per chiarezza alleghiamo integralmente, basata su atti, sentenze e dichiarazioni stampa della stessa maggioranza".

Così Giacomo Davide Mattiauda e Simone Mantelli, consiglieri di minoranza a Boissano, in merito alle recenti dichiarazioni del sindaco Paola Devincenzi in risposta all'interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Massimo Zarrillo (e protocollata con le firme degli stessi Mattiauda e Mantelli) avente come oggetto l'antenna di telefonia installata nel centro del paese, vicenda giunta ad una svolta dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini contro l'installazione dell'impianto.