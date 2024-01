Antenna a Boissano, il sindaco Devincenzi: "In Consiglio comunale le risposte alla minoranza"

Dopo la recente interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Massimo Zarrillo, arriva una prima risposta da parte del sindaco di Boissano Paola Devincenzi.

Il tema è sempre quello legato all'antenna di telefonia installata nel centro del paese, vicenda giunta ad una svolta dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di alcuni cittadini contro l'installazione dell'impianto.

"È nostra intenzione rispondere in modo chiaro e molto preciso alle richieste presentate nell'interrogazione dalla minoranza dopo un'attenta lettura del suo contenuto discutibile che riporta una visione del tutto distorta per non dire fantasiosa, della realtà dei fatti. Lo faremo, come richiesto in forma scritta, al prossimo Consiglio Comunale" ha dichiarato la prima cittadina boissanese.