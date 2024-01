Savona, l'ad di SeaS Valle sull'incendio della spazzatrice: "Cercheremo di capire le cause, il servizio non subisce variazioni"

Un mezzo a noleggio utilizzato da SeaS per la pulizia strade, andato a fuoco, a poche decine di metri dai banchi del mercato. Sono ancora da accertare le cause dell'incendio che questa mattina ha distrutto una spazzatrice di Ata, per fortuna senza feriti nè danni. Sul posto sono intervenuti i vigili e del fuoco ed è arrivato subito l'amministratore delegato di Seas per un primo sopralluogo.

"Si tratta di una spazzatrice a noleggio che ha avuto un problema probabilmente perché potrebbe aver aspirato qualcosa - ha detto l'amministratore delegato di SeaS Stefano Valle - Per fortuna non c'è stato pericolo, né danni a persone, cose e all'ambiente circostante ma cercheremo di capire le cause. Sulle spazzatrici a volte succede perché, per esempio vengono aspirate delle cicche di sigarette accese, ci sono delle foglie nel cassone ed è un attimo che parta il rogo".

"Il servizio comunque non subisce variazioni: ci sono i mezzi di scorta - ha continuato Valle - I vigili del fuoco hanno fatto le prime indagini poi vedremo con il perito. Arriveranno nuovi mezzi con il cambio del servizio ad aprile con le utenze non domestiche". Il Comune ha chiesto chiarimenti a SeaS per informarsi sull'accaduto, capire le cause e se ci saranno ripercussioni sul servizio".

"Abbiamo appreso di questo brutto episodio e ci siamo subito attivati con l'ad di Seas per capire la dinamica dell'accaduto – ha spiegato l'assessore del Comune di Savona Barbara Pasquali - . Ci ha riferito che si tratta di un mezzo a noleggio, quindi non di proprietà di Seas né ex Ata che fortunatamente la lavoratrice non si è fatta male e che non risultano né feriti né altri danni, oltre a quelli subiti dal mezzo. Nelle prossime ore continueremo a monitorare la situazione per avere maggiori informazioni e capire le effettive cause dell'accaduto".

Da tempo la questione dei mezzi, in gran parte vetusti, è all'attenzione delle organizzazioni sindacali che hanno avuto notizia dell'arrivo di nuovi mezzi, per la primavera. "Purtroppo quando queste spazzatrici aspirano cicche e foglie secche può generarsi un incendio, è successo anche in altre città - ha affermato Danilo Causa segretario per le province di Imperia e Savona della Fit- Cisl L'azienda ha annunciato che arriveranno nuovi mezzi nei prossimi mesi".