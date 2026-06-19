 / Cronaca

Cronaca | 19 giugno 2026, 08:47

Savona, i ladri di biciclette tornano a colpire: rubati mezzi elettrici

Furti anche ad Albisola. Rubata una moto in stazione. Nel 2024 sgominata dai carabinieri la "banda delle biciclette"

Savona, i ladri di biciclette tornano a colpire: rubati mezzi elettrici

Tornano a colpire i ladri di biciclette a Savona.

Nelle ultime ore sono stati segnalati diversi furti nel comune capoluogo in Corso Vittorio Veneto e via Paleocapa con i mezzi a due ruote, principalmente elettrici, sottratti, con i lucchetti tranciati.

Una moto invece è stata rubata di fronte alla stazione.

Lo stesso è avvenuto anche ad Albisola Superiore.

Nel gennaio 2024 era stata sgominata dai carabinieri una banda ritenuta responsabile  di numerosi furti di moto e bici, messi a segno tra Piemonte e Liguria. 

Il sodalizio smantellata i mezzi e poi rivendeva i pezzi. Erano stati svuotati numerosi box nel savonese.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium