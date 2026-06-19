Savona, i ladri di biciclette tornano a colpire: rubati mezzi elettrici

Tornano a colpire i ladri di biciclette a Savona.

Nelle ultime ore sono stati segnalati diversi furti nel comune capoluogo in Corso Vittorio Veneto e via Paleocapa con i mezzi a due ruote, principalmente elettrici, sottratti, con i lucchetti tranciati.

Una moto invece è stata rubata di fronte alla stazione.

Lo stesso è avvenuto anche ad Albisola Superiore.

Nel gennaio 2024 era stata sgominata dai carabinieri una banda ritenuta responsabile di numerosi furti di moto e bici, messi a segno tra Piemonte e Liguria.

Il sodalizio smantellata i mezzi e poi rivendeva i pezzi. Erano stati svuotati numerosi box nel savonese.