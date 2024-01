Da Affitto Pro a Unico Immobiliare: le piattaforme che combinano innovazione, efficienza e un approccio centrato sul cliente

Realtà italiana attiva nel settore immobiliare e condotta da Riccardo Biolo, Top Rent Srl rappresenta un prestigioso punto di riferimento nel mercato immobiliare. Potendo contare su diversi brand, tra cui Affitto Pro e Unico Immobiliare, è in grado di interpretare al meglio i costanti cambiamenti del mercato, fornendo al proprio pubblico soluzioni efficaci, innovative e redditizie.

Un approccio innovativo alle locazioni? È costituito da Affitto Pro

Affitto Pro rappresenta una delle soluzioni più innovative offerte da Top Rent Srl. Infatti, si caratterizza per il servizio del tutto personalizzato e completo, che va dalla ricerca alla selezione degli immobili ai migliori prezzi di mercato, passando per la fase di progettazione e ristrutturazione, fino alla loro gestione complessiva. Beneficiando di tale approccio, gli. Il tutto, poi, senza dover gestire in maniera diretta ogni fase del processo.

Dedicato principalmente a piccoli o medi investitori che cercano assistenza professionale così da ridurre il pericolo di insolvenza, Affitto Pro offre un’alternativa più valida e redditizia rispetto ai tradizionali affitti. Il suo successo, del resto, sta proprio nella capacità di massimizzare i rendimenti. Viene infatti evitato il classico rendimento del 3-4% e i rischi connessi agli affitti a lungo termine, per concentrarsi su rendimenti del 7-8% a salire, scegliendo affitti studenteschi o con formula breve.

Un ulteriore vantaggio? Il processo per gli investitori diventa più semplice, poiché viene eliminata la necessità di doversi rivolgere a figure professionali intermedie. Affitto Pro fornisce un unico punto di contatto, affinché i clienti possano approfittare di tutti i vantaggi connessi ai propri investimenti, selezionati a seconda delle loro specifiche necessità.

Infatti, ogni immobile è ricercato sulla base della specifica richiesta dell’investitore, che viene analizzata tramite un metodo collaudato, che mira a massimizzare la rendita e a ridurre il carico fiscale, concentrandosi sulle zone con le migliori prospettive di crescita.

Affitto Pro, attivo oggi in sei città, è sempre parte del gruppo Safebox. Entro la fine dell’anno prossimo, punta ad espandersi in 12 città, a testimonianza della grande crescita e dell’accettazione del mercato nei confronti del modello offerto. I contratti amministrati, inoltre, sono circa 400 all’anno.

Unico Immobiliare: garanzia di vendita in 150 giorni e pacchetti personalizzati

Potendo offrire un efficiente metodo di lavoro che si struttura in vari step e una garanzia di vendita in 150 giorni, Unico Immobiliare , che consente ai clienti di. Evitando l’approccio standardizzato tipico delle tradizionali agenzie, propone un servizio altamente personalizzato e qualificato, concepito per rispondere alle più diverse esigenze dei clienti.

Riccardo Biolo: imprenditore visionario alla guida di Top Rent Srl e Safebox

Imprenditore visionario, con una profonda conoscenza dell’ambito immobiliare,è colui che conduce Top Rent Srl e il gruppo immobiliare Safebox. Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale conseguita nel 2004 presso l’Università di Padova, ha dato il via ad una carriera ricca di esperienze, lavorando in svariati settori di affitto.

Così, ha potuto creare un metodo efficace e innovativo, che permette la gestione di oltre 400 appartamenti e stanze in tutto il Nord Italia. Senza scordare, infine, che Biolo è anche autore di diversi libri, alcuni diventati bestseller su Amazon, che trattano di come gestire un immobile in modo professionale.