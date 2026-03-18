Infissi a Savona: quello che devi sapere su esposizione al mare, salsedine e resistenza dei materiali

Chi abita a Savona o lungo la riviera ligure sa bene cosa significa convivere con il mare: la luce che cambia ogni ora, il vento che porta odore di salsedine, le estati calde e gli inverni miti ma umidi. Quello che in molti sottovalutano, però, è quanto questo ambiente incida sulla durata e sulle prestazioni degli infissi di casa.

Non è un dettaglio estetico. È una questione di soldi, comfort e, nel lungo periodo — di valore immobiliare. Un serramento sbagliato in una città costiera si deteriora fino a tre volte più velocemente rispetto a uno installato nell'entroterra. Eppure la maggior parte delle persone sceglie le finestre basandosi sul prezzo o sull'estetica, senza considerare la variabile ambientale.

Questa guida è pensata per chi abita o investe in immobili nella zona di Savona e vuole fare una scelta informata, una volta per tutte.

Perché il clima di Savona è un caso a sé

Savona si affaccia direttamente sul Mar Ligure. La città è esposta al ponente — il vento da ovest che soffia forte da ottobre a marzo — e allo scirocco in estate. Entrambi trasportano particelle di sale che si depositano su vetri, telai e guarnizioni, spesso in modo invisibile.

A questo si aggiunge un'umidità relativa media che supera il 70% per gran parte dell'anno. Non è l'umidità delle città nebbiose padane, ma quella marina: salata, costante, penetrante. Il suo effetto sui materiali porosi — come il legno non trattato — è devastante nel giro di pochi anni.

Lo sapevi? Le particelle saline trasportate dal vento marino possono depositarsi sulle superfici fino a 3 km nell'entroterra rispetto alla costa. Questo significa che anche chi abita nel centro storico di Savona o nelle zone collinari di Legino e Lavagnola è esposto a condizioni che si avvicinano a quelle costiere.

Il terzo fattore è l'escursione termica stagionale. La riviera ligure ha inverni miti (raramente si scende sotto i 5°C) ma estati calde e prolungate, con picchi che superano i 35°C. Questa oscillazione — in combinazione con l'umidità — è uno stress meccanico continuo per giunzioni, sigillature e vetrocamere.

Come la salsedine danneggia gli infissi: cosa succede davvero

Il danno non è sempre visibile a occhio nudo, almeno nelle prime fasi. Ecco cosa accade, materiale per materiale.

Il legno: bello, ma esigente

Il legno è il materiale tradizionale per eccellenza, e molte case storiche di Savona — soprattutto nel centro e nelle ville della riviera — hanno finestre in legno di pregio. Il problema è che il legno è un materiale organico e poroso: assorbe umidità, si dilata e si contrae con le variazioni termiche, e senza una manutenzione costante inizia a scheggiarsi, a perdere la verniciatura e infine a marcire.

In ambiente costiero, questo processo si accelera sensibilmente. La verniciatura deve essere rinnovata ogni 2-3 anni (anziché ogni 5-6 come in zone interne), e i punti critici — giunti degli angoli, base del telaio, zone di contatto con la muratura — vanno ispezionati ogni stagione.

Morale: il legno può essere una scelta eccellente, ma richiede impegno e budget per la manutenzione. Non è la scelta giusta per chi cerca una soluzione senza pensieri.

L'alluminio: resistente, ma con una condizione

L'alluminio è uno dei materiali più usati per i serramenti moderni, ed è naturalmente resistente alla corrosione. Il punto critico, però, è la finitura superficiale: in ambienti marini, le vernici standard possono ossidarsi e sfaldarsi, lasciando il metallo esposto.

Per questo, se si sceglie l'alluminio in una città costiera come Savona, è fondamentale richiedere una verniciatura certificata per ambienti marini. Le norme di riferimento sono la UNI EN ISO 12944 e le classi di corrosività C4 (ambienti industriali e costieri) e C5-M (ambiente marino intenso). Un serramento in alluminio con certificazione C4 o superiore può durare decenni senza problemi.

C'è però un altro aspetto da considerare: l'alluminio standard è un ottimo conduttore termico, il che lo rende inefficiente dal punto di vista energetico. La soluzione è il profilo con taglio termico, ovvero un'interruzione nella sezione del telaio che riduce drasticamente la trasmissione di calore. Oggi è lo standard per qualsiasi progetto di ristrutturazione energetica.

Il PVC: la scelta più equilibrata per il clima ligure

Il PVC è probabilmente il materiale che meglio si adatta alle condizioni climatiche di Savona. Non assorbe umidità, non arrugginisce, non richiede verniciatura, e la salsedine non ha alcun effetto su di esso. Anche la manutenzione è ridotta al minimo: basta una pulizia periodica con acqua e detergente neutro.

Dal punto di vista termico e acustico, i profili moderni in PVC multicamera (con 5 o 6 camere interne) offrono prestazioni molto elevate, superiori a molte soluzioni in alluminio non certificato. Il vetrocamera basso-emissivo abbinato a questi profili può ridurre le dispersioni termiche fino al 40% rispetto a un serramento obsoleto.

Il PVC ha un solo limite percepito: l'estetica. Non ha la calore visiva del legno né la linearità moderna dell'alluminio. Ma i profili contemporanei — anche con effetto legno — hanno fatto enormi passi avanti, e in molti contesti è difficile distinguerlo a colpo d'occhio.

Riepilogo comparativo

Materiale Salsedine Manutenzione Costo indicativo Legno Bassa Alta (ogni 2–3 anni) Alto Alluminio std Media Media Medio Alluminio taglio termico Alta Bassa Medio-alto PVC Molto alta Minima Medio

Le certificazioni che contano (e che dovresti chiedere)

Quando acquisti nuovi infissi, non fermarti al prezzo e all'estetica. Chiedi sempre la documentazione tecnica e verifica questi parametri:

· Trasmittanza termica Uw: espressa in W/m²K, indica quanta energia termica disperde la finestra. Per rientrare nelle detrazioni fiscali (Ecobonus), i valori devono essere inferiori a 1,4 W/m²K per le zone climatiche della Liguria. Più il numero è basso, migliore è l'isolamento.

· Permeabilità all'aria (EN 12207): fondamentale in una città ventosa. Le classi vanno da 1 a 4; per Savona è consigliabile almeno la classe 3.

· Tenuta all'acqua (EN 12208): essenziale dove si hanno piogge battenti e vento. Le classi vanno da E150 a E2100; per il clima costiero ligure si consiglia E450 o superiore.

· Resistenza al vento (EN 12210): espressa in classi da 1 a 5. Per zone esposte al ponente o in altezza (appartamenti ai piani alti), la classe minima raccomandata è C3.

Bonus infissi 2025 La sostituzione dei serramenti con prodotti ad alta efficienza energetica può beneficiare di detrazioni fiscali fino al 50% (Ecobonus). I requisiti riguardano sia i valori di trasmittanza termica sia l'installazione da parte di imprese certificate. Prima di procedere all'acquisto, è utile consultare un tecnico abilitato per verificare la compatibilità del proprio immobile.

Cinque domande da farti prima di scegliere

Indipendentemente dal materiale, ci sono alcune domande che ogni proprietario di casa dovrebbe porsi prima di acquistare nuovi infissi:

· A quanto dista la mia abitazione dal mare? Sotto i 500 metri dalla costa, le specifiche tecniche per ambienti marini diventano quasi obbligatorie. Tra 500 metri e 2 km, è comunque consigliabile tenerle in considerazione.

· Sto sostituendo finestre esistenti o costruendo ex novo? Nel caso di sostituzione, la compatibilità con le dimensioni della muratura esistente è un fattore critico che può influenzare sia il materiale sia il tipo di posa.

· Ho un condominio o una villetta? In condominio, l'eventuale regolamento di facciata può limitare la scelta dei materiali e dei colori. Meglio verificare prima di acquistare.

· Qual è il mio orizzonte temporale? Chi pensa di abitare la casa per i prossimi 20-30 anni ha interessi diversi da chi sta ristrutturando per rivendere. Il PVC ha costi iniziali contenuti e manutenzione quasi nulla; l'alluminio di qualità dura generazioni.

· Posso accedere agli incentivi fiscali? La detrazione può coprire fino alla metà del costo, cambiando sensibilmente il rapporto qualità/prezzo di soluzioni altrimenti fuori budget.

Come orientarsi: dove trovare le informazioni giuste

Il mercato dei serramenti è vasto e frammentato: decine di produttori, centinaia di modelli, una terminologia tecnica che può disorientare chi non è del settore. Trovare un punto di riferimento affidabile, che permetta di confrontare prodotti e materiali in modo chiaro, non è sempre semplice.

Chi abita a Savona o in Liguria ha in più la necessità di filtrare le opzioni secondo le specifiche per ambienti costieri — un requisito che molti rivenditori generalisti ignorano o sottovalutano.

Per chi vuole partire con informazioni solide prima di contattare un installatore o richiedere un preventivo, finestre.com è uno dei portali di riferimento in Italia per il settore dei serramenti: raccoglie schede tecniche dettagliate, confronti tra materiali, guide all'acquisto e strumenti per orientarsi tra le detrazioni fiscali. Una risorsa utile per arrivare preparati, e fare le domande giuste al momento giusto.

Perché quando si tratta di finestre, come in molte cose, la differenza tra una scelta buona e una scelta giusta sta tutta nel livello di informazione con cui la si prende.

















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