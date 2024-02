Mondo della sanità savonese in lutto per la scomparsa dello storico odontoiatra Filippo Mairo

Mondo della sanità in lutto per la scomparsa di Filippo Mairo all'età di 90 anni.

Stimato odontoiatra savonese. era stato in passato presidente della sezione di Savona dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani e tesoriere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona.

Non sono mancati nelle ultime ore i messaggi di cordoglio degli ex colleghi e amici.

"Il Professor Filippo Mairo lo conobbi tanti anni fa quando come dirigente dell’Andi dimostrava di avere a cuore la professione sanitaria e la difendeva dall’ abusivismo che dilagava. Cominciai a stimarlo molto e quando divenni presidente dell’Ordine dei Medici fui molto contento dì averlo a fianco come Tesoriere. Uomo nobilissimo grande Professionista infatti ottenne la Libera Docenza e divenne Professore. Un grande ricordo e un grande ringraziamento per tutto quello che hai fatto per la professione più bella del mondo. Arrivederci Filippo salutami tutti i nostri grandi colleghi" il ricordo e cordoglio di Renato Giusto, medico e consigliere comunale a Savona.