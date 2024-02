L'Asl2 lancia l'indagine di mercato per affidare i lavori edili per l'ammodernamento del parco tecnologico

Vale circa 1,2 milioni la manifestazione d'interesse dell'Asl 2 Savonese per i lavori di adeguamento edile per l'installazione di alcuni macchinari acquistati per gli ospedali del Savonese.

Nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR e nella missione “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)”, l'azienda sanitaria provvederà all’installazione di una risonanza magnetica e un angiografo cardiologico all’ospedale San Paolo di Savona, un angiografo vascolare al Santa Corona di Pietra Ligure, una Tac all’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte e un sistema RX DR presso l’Ospedale San Paolo di Savona. Per consentire l’installazione dei macchinari sono necessarie alcune opere edili ed impiantistiche di adeguamento negli ambienti che ospiteranno le apparecchiature.

Per gli interventi l'Asl ha previsto due lotti: il lotto numero 1 per l’adeguamento degli ambienti destinati alla risonanza magnetica al San Paolo di Savona e per l’angiografo cardiologico al reparto di Cardiologia, sempre al San Paolo; il lotto numero 2 per l’adeguamento degli ambienti destinati all’angiografo vascolare all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, al reparto di radiologia al piano terra del Padiglione Piastra dei servizi dell’Ospedale; per quelli destinati alla Tac presso al San Giuseppe di Cairo Montenotte, nel reparto di Radiologia, al piano seminterrato dell’Ospedale all’interno del fabbricato denominato “blocco A-C e per quelli destinati al sistema RX DR al San Paolo di Savona, nel reparto di Radiologia al piano terra.