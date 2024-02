Finale, restyling per le palazzine-ufficio del porticciolo di Capo San Donato

Cominceranno nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione delle palazzine del porticciolo di Capo San Donato che ospitano non solo gli uffici della Servizi di Riviera (ex FinaleAmbiente) che gestisce lo scalo a prevalenza turistica, ma anche la sede della Lega Navale, del Circolo Nautico e della Capitaneria di Porto.

Il quadro economico complessivo dell'operazione avviata dal Comune è di circa 80mila euro e permetterà "di porre rimedio d una serie di problematiche che da tempo investono questi spazi", come spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

Diverse sono le questioni da risolvere rispetto alle palazzine, riconducibili principalmente all'aspetto esteriore ma non solo: "Infiltrazioni, eliminazione dei vecchi ferri oggi a vista, intonaco previsto con materiali e sistemi che possano rendere meno vulnerabile lo stato di salute dei volumi di servizio molto esposti agli agenti atmosferici e al mare - continua Guzzi - Oltre a una necessità funzionale, anche un intervento finalizzato al decoro e all'immagine di un sito di grande interesse e risalto turistico".

Sono pronti quindi a diventare quasi 3 milioni di euro negli ultimi 5 anni gli investimenti sul porticciolo da parte dell'Amministrazione, come ricorda il consigliere delegato al Porto, Carlo Mamberto: "Negli ultimi anni l’amministrazione ha deciso di investire parecchie risorse nell'area portuale cercando di colmare antiche lacune e offrire ai nostri diportisti servizi migliori in un luogo più ameno. Mi riferisco, solo per citare i più importanti, alla diga foranea e al molo di sopraflutto, la nuova illuminazione e ora questo intervento molto atteso che ci permetterà di presentarci meglio alla nuova stagione".