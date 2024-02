Fior d'Albenga - CIP & VIP 2024. La città si prepara all'edizione di quest'anno, tema : “La magia continua”

“Fior d’Albenga - La magia continua” questo il tema della 21° edizione di "Fior d'Albenga - CIP & VIP 2024" in programma dal 30 marzo al 5 maggio.

Dopo i dinosauri e il Piccolo Principe l’edizione di quest’anno dell’evento più atteso della primavera ingauna si prepara a lasciare senza fiato grandi e piccini. Fior d’Albenga tornerà e coinvolgerà, tra fiori e magia, il Centro Storico, Piazza del Popolo e Viale Martiri della Liberà per un periodo di tempo più lungo rispetto alle passate edizioni, dal 30 marzo al 5 maggio.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “ Bambini lo sapete che Albenga è una città magica… e allora La magia continua con l’edizione 2024 di Fior d’Albenga sarà, ancora una volta, dedicata ai più piccoli, ma saprà coinvolgere ed emozionare tutti. Harry Potter e altri protagonisti di film e cartoni per bambini con una forte componente magica animeranno le aiuole del centro cittadino accompagnandovi nel labirintici carruggi del nostro centro storico. Fior d’Albenga 2024 sarà la vetrina del comparto florovivaistico della Piana che saprà accogliere visitatori e turisti vestita coi colori della festa e dei suoi fiori. Anche quest’anno gli eventi collaterali saranno parte integrante dell’evento: laboratori per bambini realizzati in luoghi magici, convegni e presentazioni di libri a tema agricolo. I fiori, gli aromi e i colori racconteranno il territorio ingauno in ogni loro declinazione”.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Torna Fior d’Albenga e la magia continua. Il tema scelto quest’anno sono certo che saprà coinvolgere tutti anche tutte le associazioni e gli enti che decideranno di partecipare all’avviso pubblico ( vedi link https://www.comune.albenga.sv.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=5611 )per poter realizzare una delle 9 aiuole messe in gara. Ringrazio l’associazione Fior d’Albenga, che quest’anno realizzerà le tre installazioni del Comune, una in Piazza San Michele, una in Piazza IV Novembre e una in Largo Doria che avranno come tema Harry Potter. Non vogliamo ancora svelare tutti i dettagli, ma per ora possiamo dire che questa sarà una edizione davvero magica.”

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Fior d’Albenga è un evento che porta una grande visibilità ad Albenga e alle sua produzione florovivaistica, negli anni è diventata sempre più coinvolgente con una grandissima partecipazione di pubblico proveniente da vicino e da lontano. Molti decidono di programmare le proprie vacanze pasquali o anche solo qualche weekend di svago ad Albenga proprio nel periodo di Fior d’Albenga per non perdersi l’incredibile spettacolo offerto da un centro storico ancora più bello e colorato grazie agli allestimenti. Il vicesindaco e assessore al turismo Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia ogni anno si superano nelle idee e nell’immaginazione, quest’anno ci saranno tante sorprese che ci lasceranno ancora una volta a bocca aperta”.

Dichiara Giuseppe Rossi Presidente dell’Associazione Fior d’Albenga: “Torna Fior d’Albenga, appuntamento fondamentale per la promozione e la valorizzazione dei nostri settori florovivaistico e agricolo. Grazie al lavoro sinergico degli ultimi mesi tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria CIA, Confagricoltura e Coldiretti - che compongono il Direttivo di Fior d’Albenga - e l’agenzia Mway Communication & Events di Righello Mattia che cura la comunicazione e l’organizzazione degli eventi correlati dell’intera rassegna, siamo pronti per regalare alla Città di Albenga una nuova grande edizione".

"Oltre agli allestimenti a tema - prosegue - il programma vedrà vari appuntamenti e approfondimenti culturali dedicati alle nostre produzioni ed eccellenze locali, vere protagoniste di Fior d’Albenga. Continuate a seguire i nostri canali web e social nelle prossime settimane per scoprire tutte le novità dell’edizione 2024. Ai fini della realizzazione dell’evento il Comune di Albenga ha pubblicato sul sito istituzionale ( vedi link www.comune.albenga.sv.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx ) avviso pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione di aiuole fiorite nell’ambito della manifestazione “Fior d’Albenga – Cip & Vip 2024”.

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’U.O. Sport, Cultura e Servizi turistici del Comune di Albenga, tel. 0182/5685282 – 244 – e mail: turismo@comune.albenga.sv.it.